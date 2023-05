Monagas vs. Colo Colo: día y hora del partido, y dónde ver por TV

Monagas recibe a Colo Colo por la fecha cuatro del Grupo F de la Copa Libertadores. Los albos llegan con dudas al compromiso en Venezuela ya que vienen de caer por el torneo nacional ante Curicó Unido en el Estadio Monumental. Además, el elenco de Gustavo Quinteros no podrá contar con el suspendido Carlos Palacios, lo que supone una baja importante en el andamiaje del Cacique.

Día y hora del partido de Monagas vs. Colo Colo

El partido entre Monagas vs. Colo Colo está fijado para este martes 23 de mayo a partir de las 18:00 horas de nuestro país.

Dónde juegan Monagas vs. Colo Colo

Colo Colo visita a Monagas en el estadio Monumental de Maturín, recinto que tiene capacidad para 51.796 personas. Sigue los detalles de este compromiso en El Deportivo.

Ver Monagas vs. Colo Colo por TV

El partido entre Colo Colo ante Monagas en Venezuela será transmitido por STAR+ y por Fox Sports. Ojo: Chilevisión no trasmite este compromiso.

La previa

Al iniciar la fecha, el grupo F es liderado por Boca Junors con 7 puntos, seguido por Deportivo Pereira de Colombia con 4. Recién tercero aparece Colo Colo con los mismos 4, mientras que Monagas cierra con 1. En este contexto, el partido de esta tarde en Venezuela es clave para las aspiraciones albas en el certamen.

En efecto, y considerando que Deportivo Pereira recibe a Boca Juniors este miércoles, una caída alba y una victoria colombiana puede ser fatal para las pretensiones del Cacique. Por lo tanto la consigna es ganar en Venezuela para evitar perder terreno y soñar con la clasificación a la siguiente fase.

En este sentido, Gustavo Quinteros descartó que Colo Colo sienta la presión de ganar en Maturín. “Presión no sentimos. Si bien hay chicos que juegan y pueden sentir presión o responsabilidad porque no tienen tantos partidos en Libertadores, nosotros ya los tenemos y no sentimos presión. Es una gran oportunidad para sacar un buen resultado y encaminar la clasificación”, aseguró el entrenador.

Según Quinteros, “la idea es volver a repetir lo que se mostró ante Boca Juniors, que fue muy bueno, y evitar los errores que cometimos como las expulsiones o las equivocaciones en el campo de juego. Es un partido importante como será el siguiente, esperemos recuperar a jugadores de experiencia para darle al equipo más jerarquía”.

En cuanto a la alineación, lo más probable es que el Cacique salga a la cancha con: Fernando de Paul; Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, César Fuentes, Agustín Bouzat; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Marcos Bolados y Damián Pizarro.

Las bajas del Cacique son Carlos Palacios (suspendido con dos partidos tras la expulsión ante Boca Juniors en el Monumental), y los lesionados Fabián Castillo, Matías de los Santos y Darío Lezcano. De igual modo, Brayan Cortés seguirá en la banca.

Por su parte, Monagas alinearía con Orlando Mosquera; Iván Anderson, Harold Cummings, Carlos Rodríguez, Óscar González; Aldo Quiñónez, Richard Iriarte; Edanyilber Navas, Edson Castillo, Edgar Carrión; Fernando Basante.