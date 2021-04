Morales brilla y con un doblete le da a Colo Colo su primera victoria en el torneo

Colo Colo celebra como hace tiempo no podía hacerlo. Por la victoria, por los primeros tres puntos en el torneo nacional y, sobre todo, por la forma de jugar. En El Salvador se vio a un Cacique sacrificado, molestoso, corrioso, que jamás dio por perdida una pelota. Sabiendo hace mucho que con el prestigio ya no les alcanza, los albos abordaron su partido frente a Cobresal de la forma en que deberían hacerlo siempre: dejándose el alma en la cancha durante los 90 minutos.

Esa idea se personificó en Jeyson Rojas, el juvenil lateral derecho de lo blancos que dio inició a las acciones más importantes para su equipo. Fue tras una recuperación suya, a los 16′, que Colo Colo pudo abrir el marcador y dar vuelta un encuentro que hasta ese momento aún se paseaba en el terreno de la incertidumbre. A los 42′ también participaría en la jugada que terminó en penal a favor de los suyos.

Sin embargo, el esfuerzo de Rojas no habría servido de nada si Iván Morales no hubiese hecho todo bien. Porque lo hizo todo bien. En la apertura de la cuenta recibió de Rodríguez y con un zapatazo imparable batió a Requena desde fuera del área. Minutos más tarde asistió a Bolados para que ampliara la ventaja, pero el extremo mandó la pelota a las manos del arquero. Y a los 42′, ya cobrado el penal al ex Universidad Católica, fue el delantero albo quien se encargó de subirlo al marcador y asegurar la ventaja para los de Macul.

Iván Morales convierte de penal el 2-0 parcial de Colo Colo ante Cobresal en El Salvador. Gracias a su doblete, el Cacique terminaría quedándose con los tres puntos. Foto: AgenciaUno.

Los mineros chocaron con un equipo sólido en todas sus líneas. Desde Cortés -que se lució con dos atajadas claves en el primer tiempo-, pasando por la improvisada pareja de centrales Zaldivia-Gutiérrez, hasta toda la zona de ataque que iniciaba con Costa y finalizaba con Morales. Eso, sumado a los jugadores que ya no están en el club, y al mal partido de los que llegaron —Sebastián Pol, siempre mal ubicado—, dar vuelta el partido se transformó en una misión imposible para los de Huerta.

Lo del norte lo intentaron. El técnico inició el complemento realizando tres modificaciones en el mediocampo para darle la claridad de la que carecía el juego. Maidana amenazó apenas unos minutos en el campo con un tiro que dio en el costado exterior del palo izquierdo. Quinteros respondió quitando a Bolados y llamando a Alarcón, neutralizando así la arremetida minera.

A falta de 15 minutos para el pitazo final, los cambios hicieron su efecto en Cobresal. Varas, desde la derecha, centró al segundo palo y encontró a Hurtado, que cabeceó a quemarropa. Un descuento que sumió a los albos en la desesperación y los hizo extremar todos los recursos para mantener la victoria, la que finalmente lograron.

Con buen juego, sacrificio y, al final, sufrimiento; Colo Colo se trae a Santiago una merecida primera victoria en el Torneo Nacional.

***

FICHA TÉCNICA

Colo Colo: Cortés; Rojas, Zaldivia, Gutiérrez, Suazo; Soto, Gil, Costa (86′, Jara); Bolados (53′, Alarcón), Morales (68′, Parraguez), Rodríguez (68′, Gaete) DT: G. Quinteros.

Cobresal: Requena; Cárdenas, Silva, González, Ayala; Reynero, Farías, Ragusa (46′, Smith), Mesías (46′, Maidana); Pol (61′, Varas), Salinas (46′, Hurtado). DT: G. Huerta.

Goles: 0-1, 16′: Morales marca desde fuera del área. 0-2 ‚42′: Morales repite de penal.. 1-2, 74′, Hurtado anota de cabeza.

Árbitro: C. Deischler. Amonestó a Mesías, Farías, Hurtado (CSL); Soto, Zaldivia, Suazo (CC).

Estadio El Cobre. Sin público

En cursiva, jugadores juveniles.