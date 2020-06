Morientes se deshace en elogios a Iván Zamorano y Arturo Vidal

Fernando Morientes se entusiasma cuando habla del retorno del fútbol en España. El ex goleador del Real Madrid es uno de los embajadores de La Liga en el mundo y en ese rol comenta los cambios que tendrá la actividad a propósito del coronavirus. “El banquillo va a ser determinante. Muchos de los equipos no están acostumbrados a jugar dos partidos en la semana. Es más normal en el devenir de un equipo grande. Eso hace que los entrenadores se vuelvan imprescindibles. En esta época del año empieza a hacer calor. Eso hace importantes las figuras del entrenador y de los teóricamente suplentes”, aventura desde la experiencia.

Sin embargo, el exdelantero se motiva mucho más cuando, en medio de la conferencia que la organización que representa convocó para explicar el regreso de la actividad, le nombran a dos chilenos: Iván Zamorano y Arturo Vidal.

Para Bam Bam los elogios son múltiples. “A Zamorano lo admiro como profesional y como persona. Sigue siendo una leyenda del fútbol mundial y del Real Madrid. Tiene todo mi respeto. Hizo cosas muy interesantes con el Real Madrid y el Sevilla. Es un jugador muy recordado”, dice respecto del maipucino.

Y hay más. Requerido acerca del recuerdo que tiene de la participación de los chilenos en la competencia hispana, vuelve a destacarlo: “El más reciente que tenemos es Vidal, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con Zamorano. Lo conozco, he jugado algún partido de leyendas. Es un tipo extraordinario. Los chilenos tienen un talento natural. Me gustaba mucho Marcelo Salas. Es un momento se habló de que podía venir al Madrid, pero si me tengo que quedar con uno es con Zamorano”, sentencia.

Igualmente el volante del Barcelona recibe loas. “Vidal es uno de esos jugadores que son importantísimos dentro de una plantilla. Aporta unas cosas que son absolutamente neceaarias. Es un jugador experimentado, pero hacerse con un puesto es tremendamente complicado. Vidal es uno de esos jugadores que cuando sale, los rivales lo notan. Vive los partidos con mucha intensidad. Es uno de esos jugadores que me gusta tener en mi equipo”, analiza al blaugrana.