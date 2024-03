Mucho dinero y contratos publicitarios: el otro golpe que impacta a Paul Pogba tras ser sancionado por cuatro años

Un verdadero calvario se encuentra viviendo Paul Pogba luego de que fuese notificado por la Fiscalía Antidopaje de Italia de la sanción por cuatro años sin poder dedicarse profesionalmente al fútbol luego de dar positivo en un test antidoping en un partido frente al Udinese, en agosto del año pasado. Dicha penalización no solo podría significar su retiro obligado de la actividad, sino que también una más que importante pérdida para sus arcas monetarias.

El francés campeón del mundo en Rusia 2018, ha tenido que esperar poco más de cinco meses para que el ente regulador en cuestión diese a conocer su veredicto final respecto a su caso. Desde septiembre del año pasado que el jugador se encuentra excluido de las instalaciones de la Juventus de Turín, durante ese tiempo, el club tomó la decisión de reducir su sueldo en un 99,7%, es decir, ha estado ganando solo 1.700 libras al mes ($2.081.412 millones de pesos chilenos), cifra muy lejana a los £6,8 millones por temporada que estipulaba su contrato(algo así como unos $8.325.648.000 millones de pesos).

Pero sus pérdidas de dinero podrían no quedarse ahí, pues también podría perder jugosos patrocinios lucrativos. El más notable de ellos y que más dinero aportaba al bolsillo del francés, es el acuerdo que tiene con Adidas desde 2016, equivalente a 31 millones de libras (casi 38 mil millones de pesos). Además, se encuentra asociado con la empresa financiera estadounidense, Wahed Investing, sin embargo, se desconocen los detalles de su acuerdo.

Su tiempo fuera de las canchas

Según revela el medio italiano, La Gazzeta dello Sport, “Pogboom” ha estado viviendo junto a su esposa Zulay en Corso Alberto Picco, específicamente en la mansión donde residía Cristiano Ronaldo durante su tiempo en Turín.

La villa posee numerosos aparatos “fitness” que son utilizados con frecuencia por el mediocampista. Además, la vivienda cuenta con un gimnasio totalmente equipado, una piscina cubierta y un gran jardín donde ha logrado mantener sus actividades físicas con el fin de mantenerse a tono para un posible regreso al fútbol.

Es más, su representante, la abogada brasileña Rafaela Pimenta, anteriormente había emitido declaraciones respecto al estado físico del galo. “Pogba podría volver al campo mañana: está preparado para cualquier situación, es un campeón incluso mentalmente”, aseguró.

“A veces le digo: ‘¿Hacemos otra cosa?’, y se enoja y me dice: ‘¡Rafa! Tengo que entrenar. No lo has entendido: tengo que jugar, tengo que ganar y tengo que terminar un camino que comencé”, complementó la letrada.

Destacó además la disciplina con la que se ha mantenido el nacido en Lagny-sur-Marne. “No se ha comportado de forma irresponsable, está entrenando sabiendo que tiene que estar preparado”.

En lo que respecta a su futuro luego del drástico castigo, Pogba nunca ha sido reacio a demostrar su pasión por la moda y bien podría seguir ligado a ello. Es más, regularmente se le puede ver en los principales desfiles de la disciplina, como en junio del año pasado, cuando dijo presente en la Semana de la Moda de Louis Vuitton en París junto a varias estrellas del balompié internacional.