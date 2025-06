Simone Inzaghi arruina el debut de Xabi Alonso: Al Hilal rescata un heroico empate ante Real Madrid con Bono como figura

Había expectativa por comenzar a conocer la nueva era del Real Madrid, post Carlo Ancelotti. El Hard Rock Stadium de Miami fue el escenario del estreno oficial de Xabi Alonso al mando de la Casa Blanca, abriendo el grupo H del Mundial de Clubes. Uno de los grandes candidatos a quedarse con esta renovada competición, y uno de los dos elencos que agotaron entradas para sus respectivos partidos (el otro es Boca Juniors), decepcionó. Lejos de las luces, empató 1-1 con el Al Hilal de Arabia Saudita, por el grupo H.

La tienda merengue tiene un peso mayor a la hora de enfrentar esta cita global en Estados Unidos. Esa obligación de destacar no solo tiene que ver con lo que significa el club en sí mismo, sino que tiene la opción ideal para enmendar (aunque sea un poco) una discreta temporada, quedando relegado en un segundo plano ante la irrupción del Barcelona de Hansi Flick. Aunque el Madrid sea el gran favorito para ganar el grupo, el desafío tenía su riesgo al tratarse de un cuadro saudí que construyó un plantel “europeo” a punta de billetera. De hecho, contrató a Simone Inzaghi como su nuevo entrenador, con un millonario vínculo. También tuvo su debut el ex DT del Inter en el cuadro árabe.

Uno de los aspectos más debatidos en España respecto al arribo de Xabi Alonso al Madrid era sobre su propuesta táctica y si el equipo iba a jugar con tres en el fondo. Por lo menos en este primer encuentro, alineó un 4-3-3, con las apariciones desde el primer minuto de Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, dos de los fichajes rimbombantes del cuadro blanco para el curso 25-26. Eso sí, una ausencia de peso fue la de Kylian Mbappé. A causa de un cuadro febril, el francés ni siquiera fue al banco. El 9 fue el joven Gonzalo García, con Rodrygo y Vinícius en los extremos.

Si bien es prematuro, al tratarse del primer partido, llamó la atención la superioridad del Al Hilal en el lapso inicial. Los dos elencos estrenaron técnico, pero la idea de Inzaghi pareció entrar más rápido en sus pupilos. El italiano no dispuso de su esquema matriz (3-5-2), ese que no cambiaba prácticamente nunca en el Inter. Con una propuesta interesante, no se escondió ante un elenco poderoso. Corrió riesgos y supo complicar demasiado a los blancos. Sus nombres propios también ayudan: Bono, Joao Cancelo, Renan Lodi, Rúben Neves, Malcom y Sergej Milinkovic-Savic. En los 19′ llegó al gol, pero se anuló el tanto del brasileño Lodi por fuera de juego.

Real Madrid, el plantel más valioso del Mundial (1.330 millones de euros), no se hallaba en el campo. Vinícius no influía en ataque. Tampoco Jude Bellingham. Al Hilal pecó de no aprovechar sus buenos pasajes en goles. Y ante los merengues puede pesar. En la primera llegada con profundidad al arco de Bono, los españoles marcaron el 1-0 gracias a Gonzalo García, en los 34′. Luego de un contragolpe, el juvenil definió tras un centro bajo de Rodrygo.

Los saudíes reaccionaron y lograron igualar gracias a un penal. El árbitro argentino Facundo Tello cobró la pena máxima tras una evitable falta del zaguero Raúl Asencio. El portugués Rúben Neves ejecuta y vence a Courtois para el 1-1. Algo más lógico respecto al trámite del encuentro.

Real Madrid y Al Hilal empataron en Miami.

Para el complemento, Al Hilal no mantuvo el ritmo y empezó a sentir el fragor de chocar ante un gigante del mundo. La inclusión del turco Arda Guler ayudó a que el Madrid arrancara mejor el segundo lapso. De hecho, su primera intervención casi acaba en el 2-1. La posesión de la pelota le correspondió a los blancos, aunque ese factor no influyó directamente en ser más punzante.

En el epílogo, el Real Madrid estuvo a nada de ganarlo, sin mucho merecimiento. Tras la revisión del VAR, el árbitro Tello determina sancionar penal por codazo de Alqathani sobre Fran García. Los árabes no lo podían creer. Ya sin Vinícius en el campo, Federico Valverde asumió el cobro. El marroquí Bono le atajó el remate al uruguayo, lanzándose hacia su derecha. Todos fueron a ver a los de blanco, pero los de azul hicieron una presentación más que reconfortante. Un punto para cada uno, en un grupo que completan Pachuca y Salzburgo.

El City comenzó ganando

La jornada de miércoles en el Mundial de Clubes comenzó con la victoria del Manchester City. En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con 37.446 espectadores en las tribunas, el equipo de Pep Guardiola venció 2-0 al Wydad Casablanca de Marruecos, por el grupo G.

Los Ciudadanos hicieron su trabajo en el primer tiempo. Apenas iban dos minutos y Phil Foden abrió la cuenta. Más tarde, en los 42′, el belga Jérémy Doku hizo el segundo. El marcador no se movería más. Guardiola aprovechó de dosificar fuerzas. Rodri y Erling Haaland, dos pilares para el estratega catalán, entraron en el segundo tiempo.

Este grupo lo completan la Juventus y el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.