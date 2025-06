El sentido mensaje de Carlos Palacios en medio de las duras críticas tras su debut en el Mundial de Clubes

El estreno de Carlos Palacios en el Mundial de Clubes tuvo sensaciones encontradas. Por un lado, participó en la jugada que significó el primer tanto de Boca Juniors sobre Benfica, tras efectuar un pivoteo en el inicio de la maniobra que desembocó en el gol de Miguel Merentiel. Sin embargo, después se transformó en villano tras bajar a Nicolás Otamendi en el área tras un córner, cuando su equipo estaba en ventaja de 2-0.

El árbitro mexicano César Ramos, tras revisar el VAR, cobró el penal que significó el descuento de Benfica al filo del término del primer tiempo. La falta dio pie a una serie de críticas de la prensa transandina, ya que posteriormente los portugueses llegaron al empate 2-2.

Eso sí, el DT Miguel Ángel Russo lo respaldó. “Desde dónde lo vi no fue. Estamos en un nivel donde son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia y los conozco. Pero bueno, es muy difícil porque el rival también es fuerte y hay un montón de cosas que conjugan y están dentro. Igual no me quejo del árbitro, porque tenemos que saber resolver ese tipo de problemas porque un gol sobre la hora no te pueden hacer”, dijo.

El sentido mensaje de Palacios

En medio de las críticas, Palacios compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. “Insistir, persistir y nunca desistir”, escribió en su cuenta de Instagram, con el tema “Al mal tiempo, buena cara”, del artista chileno Arte Elegante.

El mensaje de Carlos Palacios en Instagram. Instagram

Este viernes, a las 21.00, Boca Juniors jugará un crucial encuentro frente al Bayern Múnich, donde la Joya lucha por un espacio en la titularidad. Una victoria dejará a los xeneizes con grandes opciones de clasificar a la siguiente fase.