Será el DT mejor pagado del mundo: la exorbitante oferta de Arabia Saudita a Inzaghi tras su salida del Inter de Milán

Simone Inzaghi deja el Inter de Milán. Lo hace tras cuatro temporadas en el elenco nerazzurri, donde ganó seis títulos y alcanzó dos finales de Champions League. “Esta es la decisión tomada de común acuerdo tras la reunión celebrada hace unos minutos. Su gestión será recordada por aficionados, jugadores, directivos y empleados como caracterizada por una gran pasión, acompañada de profesionalidad y dedicación”, señalaron desde el club en un comunicado.

“Seis trofeos: un Scudetto, dos Coppa Italia y tres Supercopas Italianas, conforman la lista de logros obtenidos en cuatro temporadas, que han devuelto al Club a la cima del fútbol italiano y europeo. Inzaghi es uno de los entrenadores con más partidos en la historia del club, junto con otros nombres ilustres como Herrera, Mancini, Trapattoni y Mourinho. Al igual que otros miembros exclusivos de este grupo, Inzaghi ha contribuido significativamente al crecimiento del palmarés del Inter”, complementan.

Por su parte, el estratega también envió un mensaje a los aficionados. “Los seis trofeos conquistados, junto con el recorrido en la UEFA Champions League de 2023 y de hace unos días, son una prueba tangible de hasta qué punto mi trabajo ha sido apoyado por una comunión de intenciones con mi personal y con cada miembro del Inter”, dijo.

Inzaghi se irá a Arabia Saudita.

Ahora, la escuadra donde militaron Alexis Sánchez y Arturo Vidal comenzará la búsqueda del reemplazante de Inzaghi. En el listado de candidatos asoman Roberto De Zerbi, Christian Chivu, Cesc Fábregas y Diego Simeone.

Sin ir más lejos, algunos medios españoles han recordado viejas declaraciones del actual DT del Atlético de Madrid cuando fue consultado en el pasado sobre la chance de asumir en el Inter, donde tuvo un paso como jugador. “Mis hijos, mi mujer, mi papá, todos saben que algún día voy a entrenar al Inter. No es noticia ni es ninguna novedad. Hablo por teléfono con Javier Zanetti (vicepresidente de Inter), no tengo miedo de decirlo. Un día volveré al Inter de Milán porque me dejó un buen recuerdo como jugador y como entrenador mi objetivo es regresar”, dijo hace algún tiempo.

El mejor pagado

Tras su salida del Inter, Inzaghi tiene todo acordado para asumir como entrenador en el Al Hilal, de Arabia Saudita. Según reportan medios europeos, este paso lo transformará en el técnico mejor pagado del mundo.

El DT posee una oferta de 29,5 millones de dólares al año. El contrato tendrá una extensión de dos temporadas, hasta fines de 2027. El italiano reemplazará a Jorge Jesus, quien fue fue despedido tras ser eliminado en las semifinales de la Champions League de Asia.

En el elenco saudí, el DT se encontrará con figuras con pasado en el balompié europeo, como el portero Bono, el defensa Kalidou Koulibaly y el delantero Aleksandar Mitrovic.