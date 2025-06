“Soy el único en Sudamérica al que no lo recibe el Presidente”: el historial de disputas entre la ANFP y el gobierno

La relación entre la ANFP y el gobierno vive su momento más álgido, lo que se vio reflejado con las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric, durante la Cuenta Pública del pasado domingo 1 de junio. El mandatario no se guardo nada y emplazó duramente al organismo que encabeza Pablo Milad por la situación de violencia en los estadios y el momento de los clubes.

“Así, Chile organizará nuevamente eventos deportivos internacionales, como ya lo hicimos con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2023. Estos esfuerzos que las instituciones públicas realizan para que estos eventos sean desarrollados con seguridad y se vivan como fiestas deportivas, lamentablemente no se observan de igual forma en el caso de los clubes del fútbol profesional en nuestro país”, lanzó.

“Sacamos poco con que el Estado cumpla su rol, si los dirigentes de los clubes deportivos y su Federación, no asumen las obligaciones que les impone la ley: en la medida que se sigan resistiendo a ello, serán responsables de privar a las familias de la alegría del fútbol”, insistió después en relación a los problemas de violencia.

La crítica cayó pésimo en Quilín y Milad se vio obligado a salir a responder ante la insistencia interna de los propios clubes. “Hemos escuchado las palabras del Presidente de la República, las que lamentamos profundamente. Sus dichos respecto de la ANFP, la Federación y los clubes nos parecen tremendamente injustos, infundados y desproporcionados”, expresó este lunes a El Deportivo.

“El gobierno, lamentablemente, ha instrumentalizado el fútbol como una forma de distraer los temas de seguridad que aquejan al país. Hemos realizado todo un trabajo de modernización normativa y hemos implementado el RNH (Registro Nacional del Hincha) con más de 650.000 personas inscritas. Nunca fuimos escuchados por Estadio Seguro para trabajar conjuntamente en esto. Sin embargo, la desidia del gobierno frente a estos temas llevó incluso al término de Estadio Seguro. Resulta lamentable ver este nivel de oportunismo frente a un trabajo serio y de largo aliento que ha venido desarrollando la ANFP. Invitamos al gobierno a hacerse parte de este tremendo esfuerzo”, fue otro de los dardos que disparó contra la máxima autoridad del país.

También intervino el Sifup, que se lanzó con todo contra el exfuncionario del último gobierno de Sebastián Piñera. “Lamentamos profundamente la soberbia de Pablo Milad, pues sus palabras no se condicen con el liderazgo que se debe tener en situaciones como las que vive nuestra querida actividad. Esto no se trata de ideologías políticas ni de oportunismos, se trata de buscar soluciones reales para sacar al fútbol chileno de la crisis que enfrenta”, manifestaron.

Tensión desde el primer día

La relación entre el exintendente del Maule y el gobierno ha sido siempre tensa. Durante el primer año de la administración de Boric, las tensiones no se hicieron esperar y los cruces entre el curicano y la, en ese entonces, ministra del Deporte Alexandra Benado eran pan de cada día.

“Hemos tenido conflictos directamente con las autoridades y yo invito a la ministra del Deporte a que se sume a ayudar y a criticar menos”, expresó contra la secretaria de Estado, quien había señalado previamente que el fútbol requería “transparencia, regulación y fiscalización”, además de mostrarse contraria al regreso de Carabineros a las canchas, lo que no fue bien tomado por el timonel.

Este quiebre se fue acentuando cada vez más a medida que se intentaba avanzar en los avances a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que apunta principalmente a la separación de la ANFP y la Federación, el fin de la multipropiedad y la prohibición sobre los agentes para convertirse en dueños de los clubes.

También hubo tensiones importante después de que el Ministerio de Justicia comenzara a fiscalizar el rol de las casas de apuestas en el fútbol, declarándolas ilegales, lo que significó que la ANFP tuviera que poner fin a su contrato de US$ 2,5 millones con Betsson para el patrocinio de los torneos de Primera y Primera B.

Meses álgidos

A mediados de 2023, Benado salió del cargo y asumió Jaime Pizarro, un hombre del fútbol y con un discurso mucho más moderado que el de su antecesora, lo que en Quilín fue intepretado como un gesto hacia ellos. No obstante, la relación con el Presidente Gabriel Boric siempre fue fría. El mandatario nunca aceptó las invitaciones a los partidos de Eliminatorias, más allá de su pasión por el fútbol.

En numerosas ocasiones, Milad intentó ser recibido por la máxima autoridad del país, pero sin éxito. De hecho, en más de seis ocasiones la ANFP pidió audiencia, a través de Matías Meza-Lopehandía, el exjefe de gabinete de Boric, pero a pesar de mostrar buena disposición nunca se concretó, principalmente por la apretada agenda presidencial.

Incluso, la entidad deportiva, en su afán de acercarse al gobierno incluso contrató a la agencia del exministro Jorge Insunza para acercar posiciones. Ni eso sirvió. Al poco tiempo dejaron de prestar servicios.

“Siempre hemos tenido una buena disposición. Solamente digo que no me ha recibido, que soy el único en Sudamérica que no lo recibe el Presidente, ni tampoco ha ido a ningún partido. Lo invitamos a todos los partidos también, independientemente que el momento no es el mejor futbolísticamente en nuestra selección, pero ahí es donde hay que apoyar, cuando las cosas no están bien”, reconoció este lunes Pablo Milad.

La mayor cercanía que tuvieron con el gobierno fue en los temas relacionados con la violencia en los estadios. Ahí generaron nexos con el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Luego de la tragedia del estadio Monumental, que entre otras cosas precipitó el fin de Estadio Seguro, el ministro de Seguridad Luis Cordero ha sido el mayor interlocutor del gobierno con la ANFP.

De todos modos, las próximas semanas se avizoran tensas, ya que se continuará discutiendo la reforma a las sociedades anónimas deportivas en el Senado, por lo que pronto debiese votarse en la Cámara Alta. Además, se seguirá avanzando en las restantes leyes que involucran de una u otra forma al fútbol, lo que no siempre ha sido bien recibido por la ANFP.