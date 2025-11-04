Mundial Sub 17: Venezuela da la sorpresa y golea a Inglaterra en Qatar.

Una jornada de alto impacto dejó el segundo día del Mundial Sub 17. Venezuela dio el gran golpe al derrotar 3-0 a Inglaterra. La Vinotinto mostró personalidad desde el arranque: Roman Davis y Dioner Fuentes marcaron en la primera parte, y en el complemento Eider Barrios selló la victoria. El equipo llanero enfrentará el viernes a Egipto, que más temprano goleó 4-1 a Haití.

Brasil también debutó con autoridad. La selección dirigida por Phelipe Leal aplastó 7-0 a Honduras, en un partido resuelto antes de los 20 minutos, cuando ya ganaba por 3-0. Con el resultado asegurado, la canarinha administró esfuerzos para el cierre. Volverá a la cancha el viernes ante Indonesia y el lunes frente a Zambia. En el mismo grupo, el cuadro africano superó 3-1 al combinado asiático.

En el Grupo D, Colombia rescató un empate 1-1 frente a Alemania. Los europeos se pusieron en ventaja a los 60 segundos con un tanto de Toni Langsteiner, pero la reacción cafetera llegó en el segundo tiempo, gracias al gol de Juan Cataño a los 57’. El equipo sudamericano enfrentará a El Salvador en la próxima fecha, mientras que Alemania jugará ante Corea del Norte, que se estrenó con un contundente 5-0 sobre los centroamericanos.

La actividad se completó con el Grupo F, donde Suiza venció 4-1 a Costa de Marfil y Corea del Sur superó 2-1 a México, consolidando un arranque dominado por los equipos europeos y asiáticos en esa zona.

La Roja de Sebastián Miranda debuta este miércoles ante Francia. Chile forma parte del Grupo K, donde comparte zona también con Canadá y Uganda.