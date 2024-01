Nacho Cornejo festeja su estreno en el Dakar: “Me sentí muy bien en la etapa, pese a lo dura que fue”

Como un verdadero infierno fue calificada la primera etapa del Dakar 2024. El roquerío, lleno de piedras volcánicas, ubicado entre Al Ula y Al Menakiyah, en Arabia Saudita, fue el encargado de llevar a cabo la etapa inaugural de la competencia, que tuvo a varios chilenos como protagonistas.

La categoría de motos es la que mayor participantes nacionales posee. El primero en llegar fue el iquiqueño, José Ignacio Cornejo (Honda), quien cerró los 414 kilómetros de especiales de esta etapa en el quinto lugar con un tiempo de 05:28:43, a solo 13:43 del líder, el botsuano Ross Brach (Hero), quedando en la cuarta ubicación de la clasificación general. El podio lo completaron el estadounidense, Ricky Brabec (Honda) con un tiempo de 05:06:55 y su compatriota Mason Klein (Kove) con 05:07:20.

Tras la competencia, Cornejo declaró. “Me he sentido muy bien durante la etapa, pese a lo dura que fue. Ha sido un trayecto que creo no habíamos visto antes en el Dakar, con muchos kilómetros de grandes piedras en la trazada y si te salías de pista había aún más piedras”. A pesar de ello, valoró la actitud con la que afrontó esta etapa. “Pero sí, a pesar de no ser una etapa de mi estilo me he encontrado con bastante confianza. Hemos conseguido ir gran parte de la etapa adelante con Ricky (Brabec) lo que nos permitió estar entre los primeros”, comentó tras su llegada al campamento.

El segundo chileno en llegar fue Pablo Quintanilla, que a 20′33 segundos del líder, quedó en la undécima posición, tanto de la etapa como de la tabla general. El piloto de 37 años valoró positivamente su experiencia en el primer tramo de la competencia. “Fue una etapa con terrenos muy peligrosos y una difícil navegación. Pensé que una parte de la especial que iba a ser la más difícil finalmente fue bastante positiva, así que terminamos el día sin mayores problemas”, cerró.

Posteriormente lo hizo Tomás de Gavardo, que con un tiempo de 06:39:52, quedó posicionado en el lugar 64°. Finalmente, el último nacional en llegar a meta fue John Medina, que culminó el primer día de competencia en la posición 100°.

Además de ser un terreno desconocido para los competidores, la densidad rocosa del mismo provocó varias complicaciones en los participantes, tanto así, que dos de ellos se vieron obligados a abandonar. El español de 28 años y ganador del prólogo, Tosha Schareina, que tras una caída terminó con la muñeca izquierda rota. El veterano corredor portugués, Joaquim Rodrigues (44), tras un choque en el kilómetro 82, pudo haber sufrido algunas fracturas, por lo que debió ser trasladado en helicóptero.

Chaleco López durante una competición.

Categoría Challenger (vehículos ligeros)

En este tipo de vehículos, son dos los pilotos que representarán a país durante la competencia. El primero en llegar fue el experimentado piloto, ganador en tres oportunidades de la competencia, Francisco ‘Chaleco’ López, que junto a su copiloto, Juan Pablo Latrach, con un tiempo de 05:34:30, se ubicaron en la séptima posición (mismo puesto en la general), a solo 20:12 del líder, el polaco, Eryk Goczal.

Ya en el campamento y con las pulsaciones mucho más tranquilas, calificó el inicio de la competencia como “una etapa de entrada muy dura (...) la segunda parte tenía mucha piedra, donde rompí un neumático los primeros kilómetros y preferí bajar un poco el ritmo para poder llegar”.

Comentó además, que a causa de un accidente entre un camarógrafo y un vehículo, su salida debió ser retrasada considerablemente, obligándolos a recorrer los últimos 40 KM de noche, significando una pérdida importante de tiempo.

El segundo chileno de la categoría en llegar, fue Ignacio Casale, que junto a su dupla, Álvaro León, obtuvieron un tiempo de 05:40:38, quedándose con la novena posición, a 26:20 segundos del actual líder.

La segunda etapa se llevará a cabo mañana domingo entre Al Henakiyah y Al Duwadimi. El trayecto será más largo que el de hoy, pues serán 192 kilómetros de Enlace más 470 de recorrido Especial, por lo que deberán mantener la concentración por mucho más tiempo.