Nadal se sincera sobre su lesión: “Prefiero perder la final de Roland Garros y tener un pie nuevo”

Tras concretar su paso a la final de Roland Garros, Rafael Nadal compareció ante los medios de comunicación. Allí se mostró triste debido a la lesión de Alexander Zverev y complicado por los constantes dolores en su pie que está sufriendo, dejando nuevamente mensajes que hacen pensar que la situación es insostenible.

“Es un sueño estar en la final, pero no quería estar de esta manera. Soy humano y lo siento por él”, comenzó diciendo con lastima. La lesión en el tobillo que sufrió Zverev, cortó el partido cuando entraba al tiebreak del segundo set, dejando con una sensación complicada a Nadal, quien de todas formas destacó su presencia en el partido definitorio. “Estar en una final es increíble y un éxito importante. Significa muchísimo estar en la final”.

Pero destacó que este partido no era lo más importante cuando le preguntaron si pudiese elegir tener un pie nuevo si es que perdía la final del domingo. “Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de alegría momentánea. Pero la vida continúa y es lo más importante. Después de una carrera como la que he tenido, tengo una vida por delante y en un futuro me gustaría jugar con mis amigos deporte amateur y esto ahora mismo es una incógnita”, lanzó.

En ese mismo sentido fue consultado por los esfuerzos físicos que realizó para contenter a Zverev durante las tres horas que alcanzaron a jugar. “Hay que ser realistas y asumo mis limitaciones actuales. Llevo tres meses que no he entrenado para aguantar según que cosas. Me he mantenido en el partido cómo he podido, pero es cierto que estaba en mejor posición al final del set. Tenía más energía que durante un rato, que se me había ido”, comentó.

Finalmente habló sobre las condiciones con las que tuvo que lidiar mientras jugaba con el alemán. “Han sido las condiciones más lentas porque estaba muy húmedo. Era difícil crear efectos en la bola. Ha sido un milagro el primer set que he ganado, pero he estado todo el tiempo luchando. He sufrido con la humedad, pero creo que él también”, concluyó.