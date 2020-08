Nico Pino suma un octavo y un décimo lugar en Oulton Park

A pesar de las dificultades que enfrentó producto de la lluvia y de los problemas mecánicos, el piloto nacional Nicolás Pino sacó adelante la tercera fecha de la Fórmula 4 británica en el circuito de Oulton Park, después con un 11°, 8° y 10° lugar, respectivamente.

Luego de la qualy del viernes, Pino largó la primera carrera en la novena posición y a los pocos giros, su auto comenzó a presentar problemas de potencia que lo obligaron a una estrategia más defensiva que de ataque, ya que su monoposto no perdía velocidad en las rectas, en un circuito con poca carga aerodinámica.

En la segunda carrera, finalizó 8º, siendo premiado además como el segundo mejor novato de la parrilla, en una competencia con mucha agua producto de la intensa lluvia, que terminó con un fuerte choque contra las barreras de Alex Connor, quien lideraba la competencia hasta la última vuelta antes de accidentarse.

En la carrera final, nuevamente su auto presentó algunos inconvenientes de potencia y otros relacionados al balance de los frenos que también condicionaron su performance final, aún así pudo mantenerse y sumar un punto tras llegar en el lugar 10º.

“Fue un fin de semana complicado, tuvimos sesiones muy mojadas al principio, después entre mojada y húmeda, lo que dificultaba la elección de neumáticos, ya que no estaba mojado, pero tampoco seco. Tuvimos algunos problemas con la velocidad motor que me restaba cerca de 5 km por hora en las rectas, lo que te hace perder mucho tiempo y en la tercera carrera tuvimos problemas con el reparto de frenos que me complicaba también. Son todas cosas que analizaremos en la semana. Pero dentro de todo avanzamos bastante, mejoramos las partidas, aprendí mucho sobre manejo en lluvia, estrategia de carrera y en general me siento bien porque sumé puntos y experiencia bajo circunstancias complejas y eso es parte del aprendizaje”, comentó Pino tras la carrera.