Nicolás Jarry deja escapar la victoria ante Jurij Rodionov y se despide en las semifinales del Challenger de Madrid

Nicolás Jarry (156º ATP) puso fin a su mejor semana de los últimos dos años. No vivía esa sensación desde el Masters 1000 de Roma en 2024, cuando cayó frente a Alexander Zverev, en una semana que cambió su vida.

Esta vez en el modesto Challenger 75 de Madrid, el chileno no solo sumó valiosos puntos por alcanzar las semifinales, sino que se fue con la confianza renovada y buenas sensaciones tras dos temporadas muy difíciles, producto de enfermedades y lesiones.

Por las semifinales del certamen español, Nico se midió con el extop 100 austriaco Jurij Rodionov (176º), un jugador zurdo que está luchando por regresar a su mejor nivel. El desafío le significó una mayor exigencia y tuvo recurrir a lo más variado de su repertorio. No le alcanzó, principalmente por sus numerosos errores no forzados, y se despidió con una derrota por 6-7(6), 7-6(4) y 7-6(4), en tres horas y 16 minutos.

El comienzo no fue fácil. De hecho, en el tercer juego le quebraron el saque por primera vez en esta semana. Sin embargo, el nieto de Jaime Fillol reaccionó rápido y recuperó el quiebre en el game siguiente. Si bien, posteriormente, tuvo opciones para romper de nuevo, todo terminó definiéndose en el tie break.

En el desempate, cada uno mantuvo su servicio hasta el final. Incluso, el austriaco tuvo un punto de set, pero Nico estuvo brillante para salvarlo. Luego, con el saque del europeo logró el miniquiebre para cerrar el primer parcial y desatar la alegría de la numerosa barra que lo alentó.

La remontada

La segunda manga mantuvo la tónica de la primera, con Jarry utilizando numerosas variantes, como las subidas a la red y los drops. Igualmente, como a lo largo de toda su carrera, alternó grandes aciertos con errores no forzados. Y este último ítem fue clave para el desenlace del capítulo.

Nuevamente todo se definió en un tie break, donde el chileno falló bastante con su derecha y su rival, muy concentrado en su libreto, lo supo aprovechar de buena manera para forzar el encuentro a un último parcial, confirmando la larga duración del encuentro.

En el tercer set ocurrió un hecho complejo luego de un ace de Jarry. Accidentalmente, impactó el brazo de un niño alcanza pelotas, quien se retiró llorando de la cancha. El chileno le ofreció una tímida disculpa, y el juego se reanudó.

Luego, en el cuarto juego, tuvo un punto de quiebre, pero no lo supo aprovechar. En el undécimo game, dispuso de cuatro match points, pero nuevamente tomó malas decisiones y terminó perdiendo los puntos. Rodionov aprovechó el salvavidas que le tiró el chileno y en el desempate estuvo implacable para quedarse con el partido.

De todos modos, Nicolás Jarry volvió a ganar tres encuentros seguidos después de nueve meses y se va de Madrid mucho mejor que como llegó.