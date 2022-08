Nicolás Jarry vuelve a ganar y queda a un triunfo del cuadro principal del US Open

Nicolás Jarry (120º ATP) sigue su marcha triunfal en Flushing Meadows. El tenista nacional logró su segunda victoria en las clasificaciones del Abierto de Estados Unidos y quedó a un paso de sumarse a Alejandro Tabilo y Christian Garin en el cuadro principal del torneo. Al igual que en la primera ronda, donde se esforzó al máximo para superar al argentino Juan Bautista Torres, debió jugar el máximo de sets para superar por 7-6 (4), 4-6 y 6-3 al local Bjorn Fratangelo (216º).

Nico nuevamente tuvo un gran desempeño con su servicio, con el que consiguió 23 aces y ganó el 80% de sus puntos con el primer saque. Con el segundo estuvo algo más bajo, pues consiguió la mitad. No obstante, sus números devolviendo fueron mucho mejores, ya que logró el 37% de los puntos con el saque de su rival.

El duelo no fue para nada fácil, ya que el norteamericano quebró en el sexto game y se puso en ventaja en el primer parcial. No obstante, el pupilo de Juan Ozón logró recuperar la ruptura en el siguiente. Sin más diferencias y, alternando tiros ganadores con errores no forzados, todo se definió en el tie break, donde afloró lo mejor del santiaguino para llevárselo.

La segunda manga fue diferente, Fratangelo ganó sus juegos de saque con bastante facilidad y ni siquiera concedió puntos de quiebre. En tanto, Nico se vio más complicado y lo terminó padeciendo en el noveno juego, donde no pudo conservar su saque. En el siguiente, el norteamericano cerró sin problemas, para llevar todo al tercer set.

El parcial definitivo encontró a Jarry con bastante más entereza y solidez. También se defendió bien en los momentos más complicados, como en el quinto juego, donde tuvo que batallar muchísimo para mantener su servicio. Sin embargo, ese esfuerzo valió la pena, ya que en el siguiente turno logró el quiebre clave para cerrar el partido en dos horas y 19 minutos y acceder a la ronda final de la qualy.

Por el paso al cuadro principal, el chileno se medirá a las 12.15 de este viernes con el austriaco Dennis Novak (137º), quien se impuso por 6-3 y 6-4 al checo Dalibor Svrcina (218º). El último enfrentamiento entre ambos fue en las Qualifiers de la Copa Davis de 2019, en Austria, donde la raqueta nacional se impuso por 6-4, 3-6 y 7-6 (2).