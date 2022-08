Joaquín Niemann firma una actuación superlativa en el inicio del Tour Championship

Por tercer año consecutivo, Joaquín Niemann se presenta en el Tour Championship, el torneo que pone fin a la temporada y el que reparte los premios más cuantiosos. Eso sí, la particularidad del evento que se desarrolla en East Lake, Atlanta, es que otorga un hándicap de acuerdo a la ubicación en la FedEx Cup.

Así, por ejemplo, el número uno Scottie Scheffler comenzó con -10, mientras que el chileno, al ser 19 en la clasificación, lo hizo con -2, por lo que la tarea de trepar asomaba como algo titánico desde un comienzo. Sin embargo, eso no amilanó al talagantino, quien tuvo una destacada jornada y remató con una excelente tarjeta de cuatro golpes bajo el par, totalizando 64 golpes (-6), una actuación que lo dejó en el cuarto lugar, a siete impactos del puntero.

Los primeros tres hoyos tuvieron bastante emoción para el pupilo de Eduardo Miquel. Dos birdies y un bogey fueron el saldo de ese comienzo. Luego de cinco pares consecutivos, vino un nuevo descuento al campo en la novena bandera. Ahí, un espectacular tiro de salida le dejó el putt servido.

Y si bien aún estaba bastante lejos del líder, eso no fue problema para acercarse en la segunda mitad del recorrido. De hecho, dos birdies al hilo le permitieron seguir recortando esas diferencias. En ambos estuvo magistral impactando desde el green. Además, debió hacerle frente a las precipitaciones que por momentos crecieron en intensidad.

Con ese aplomo que lo ha caracterizado en todo momento, el golfista nacional enfrentó los hoyos finales y cerró una estupenda jornada. Y lo hizo de una manera maravillosa: con un águila en el 18, gracias a un segundo tiro extraordinario y a una enorme destreza para embocar el golpe siguiente desde una zona que encerraba complejidad. De ese modo, cerró la mejor vuelta del día, igualado con Matt Fitzpatrick, quien también logró 64 golpes.

Sin bien la distancia fue demasiada con Sheffler, sí le sirvió para acercarse al grupo de avanzada y meterse en esa discusión, algo muy distinto a lo ocurrido en las últimas dos ediciones, donde se ubicó 29 y 27, respectivamente. La ilusión de seguir creciendo y sumando sigue estando ahí.

“Fue una súper buena ronda, le pegué increíble a la pelota. Por ahí hubo un par de hoyos en que nos llovió muy fuerte, creo que me ahorré un palo en un par que hice en el hoyo cinco, que se puso a llover. Traté de ser paciente para esperar la lluvia. Creo que otras veces me hubiera apurado y jugado así, tal cual”, comenzó señalando Niemann, quien se mostró contento. “Los hoyos más difíciles de la cancha los jugué increíble y los pude aprovechar. Así que nada, increíble”, añadió.

El torneo más millonario

El Tour Championship reparte la impresionante cifra de US$ 18 millones al ganador, mientras que el segundo se quedará con US$ 6,5 millones y el que resulte último se embolsará la nada despreciable suma de US$ 500 mil.

Asimismo, todos los participantes aseguraron su cupo para los majors y los certámenes más prestigiosos del calendario para el próximo año.

De todos modos, lo que suceda en 2022-23 asoma como una incógnita en el caso de Joaquín Niemann, quien cuenta con una oferta muy importante de parte del LIV Golf, la naciente superliga saudí que puso en pie de guerra al PGA.

El chileno es uno de los favoritos de Greg Norman, en el afán de acercar la emergente competición al público sudamericano y porque Joaco es una de las figuras de mayor futuro en el circuito mundial, condiciones que se ha ido encargando de ratificar a lo largo de toda la temporada.