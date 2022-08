Joaquín Niemann mantiene el ritmo y se mete de lleno en la pelea por el BMW Championship

El BMW Championship tuvo un viernes lleno de emociones con Joaquín Niemann y Mito Pereira entre sus protagonistas. Los chilenos salieron al campo de Delaware con realidades y objetivos distintos. Mientras que el primero quería meterse de lleno en la pelea por el título, el segundo buscaba mejorar su lugar para asaltar una posición que le permita disputar el último evento del año.

En el caso del oriundo de Talagante el objetivo se logró con cabalidad, ya que tuvo un viernes glorioso sobre el campo del Wilmington Country Club, firmando una tarjeta de tres bajo par que lo dejó con un acumulado de -5 y muy arriba en la tabla.

En concreto, la jornada del ganador del Genesis Invitational comenzó cerca de las 10 de la mañana hora local y tuvo una primera parte muy movida. Todos los movimientos de tarjeta del chileno se produjeron en los nueve hoyos iniciales. Ahí consiguió cuatro birdies y sumó solo un bogey, quedando con muy buenas sensaciones de cara al cierre. Pero en las últimas nueve banderas reinó la exigencia del campo. Niemann no pudo romper el par en todo ese tramo y se despidió de la ronda con un acumulado diario de tres bajo par.

Un balance que lo deja igualado a Hideki Matsuyama y a tiro de grandes estrellas del circuito como Rory McIlroy (-6) y Scottie Scheffler (-7). Metido entre los mejores, durante el sábado tendrá la gran chance de escalar y pelear por un puesto en el top ten.

Mito ve lejano el TOUR Championship

Pero no todo fue positivo para la comitiva chilena en la ronda de viernes, ya que Mito Pereira no pudo mejorar lo firmando en la primera jornada y sigue lejos de los puestos altos del BMW Championship. El de Pirque cerró el día con una tarjeta de dos sobre par y en las últimas diez posiciones del torneo.

Comenzó con dos birdies y la sensación era que el +3 que cosechó el jueves iba a quedar atrás, pero en el hoyo siete comenzó un tramo para el olvido donde clavó tres bogeys consecutivos. De ahí intentó remontar con un descuento en la bandera 12, pero el campo lo volvió a castigar en el 14 y el 17.

Números que no le permiten salir del fondo de la tabla y que lo dejan muy lejos del objetivo de poder instalarse en el último torneo de estos playoffs. Para que aquello recién empiece a cocinarse el chileno tiene que meterse entre los mejores 25 del evento. Lo positivo es que este BMW Championship no tiene corte y Mito aún tiene dos rondas para acortar distancias. El escenario es complejo, pero no imposible.