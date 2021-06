Niemann tras su cierre en el US Open: “Cuando tenga mi semana puedo estar peleando el torneo”

Niemann mete un birdie en la bandera 18 y cierra su participación en el US Open 2021. Terminó con +4 en la general y metido entre las primeras 40 posiciones. Números que pudieron haber mejorado de no ser por un complicado domingo para el chileno.

Sobre esa última ronda, habló una vez finalizado su tramo en Torrey Pines. “Venía con la ilusión de jugar bien, de cerrar bien la semana y fue difícil terminar así, me dolió un poco. No pude meter ni un putter para birdie, pero me sentí jugando increíble y voy a tratar de tomar eso para las próximas semanas”, comentó Joaquín a John Sutcliffe de ESPN.

Para el chileno este major le deja muchos aprendizajes, pero también la tranquilidad de que tiene nivel para soñar con todo. “Entendí que hay que ser muy paciente y me di cuenta que estoy muy cerca. Hay muchos palos que regalé durante los cuatro días y aún así estoy a ocho golpes del líder. Eso me hace sentir que estoy muy cerca, que estoy jugando bien. Cuando tenga mi semana puedo estar peleando el torneo”, confesó visiblemente confiado.

Sus problemas en el green fue otro de los tópicos que abordó detenidamente, “es muy difícil pegar bien en estos greens. Te quita mucha confianza y por eso traté de mantenerme positivo, para que no se me vaya esa confianza que tenía con el putter y tratar de olvidar lo más rápido posible esta semana”, analizó.

Joaco también confirmó que estará presente en el Travelers Championship la próxima semana y que después será parte del Rocket Mortgage Classic que se disputa en Detroit.