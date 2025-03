“No está ni ahí; es un entrenador básico”: exseleccionado de la Roja en la era Bielsa arremete contra Ricardo Gareca

El rendimiento de la Roja colma la paciencia de los exseleccionados. Este jueves, Chile cayó por la cuenta mínima ante Paraguay y las críticas se dirigieron hacia Ricardo Gareca. En esta ocasión, fue Roberto Cereceda quien habló en duros términos sobre el Tigre. “El técnico no está ni ahí con nosotros. Eso me calienta, como chileno me rompe los huevos. Me dan ganas de tomar la pizarra, levantarla y pegarle una buena patada en el culo”, lanzó el lateral, en el portal DLT Sports.

El Eléctrico fue un elemento fijo en la era de Marcelo Bielsa en la etapa de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Aunque el rosarino lo excluyó de la convocatoria final de la cita planetaria. En total, el carrilero disputó 32 partidos en el Equipo de Todos. El último fue un amistoso ante Omán, en octubre de 2010.

Roberto Cereceda en un entrenamiento de la Roja en la era Bielsa. (Foto: Photosport)

Ahora lanza sus dardos al proceso actual. El ex Colo Colo no compartió las decisiones del DT en Asunción. “No puede entrar Osorio por Cepeda, con todo respeto. ¿Por qué no saca a un defensa? Ese tipo de cosas me calientan. Ver a la Selección con un entrenador tan básico”, arremetió. “No les caigo a los jugadores, que siempre van a dar la vida. Esa es la sensación que tengo en este momento”, complementó Cereceda.

También se refirió a la disposición de marca en el único gol del partido. “El técnico tuvo dos semanas para trabajar y obvio que la indicación era que Arturo estuviera ahí. Para mí lo perdimos en todo momento, se veía fuera del hábitat y el lugar que le acomoda”, comentó. “¿Por qué Vidal? Pero eso es un trabajo y por eso apunto al técnico que no puede leer que un país que lo mejor que tiene desde que nació es la pelota detenida. Y pone a Vidal en un lugar donde no va a servir”, agregó.

En la generalidad, Cereceda también criticó a Gareca por la tardanza en incluir a Vidal en su proceso. “Cuando tenía que haberlo llamado, nunca lo hizo. Cuando llegó, rindió un 100% y se gana el estar hoy en día, no estando bien físicamente”, expuso.

Los dardos intentaron ser apaciguados por Nicolás Peric, otro que estuvo en la parte inicial del proceso de Bielsa. “Si no hubiese sido por la gran pelota detenida de Paraguay, que era para Vidal... cometimos el error y luego el partido se pone cuesta arriba. Chile tiene con qué pelear”, dijo el exarquero.