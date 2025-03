Sebastián Abreu alza la voz para criticar fuertemente a Marcelo Bielsa: “No me gustan sus formas”

Pese a las buenas actuaciones de la Celeste, el temperamento del técnico Marcelo Bielsa genera cierta distancia en el ambiente uruguayo que, si bien celebra el éxito de su equipo, tampoco comparte su particular estilo.

Uno de los capítulos que más incomodó a los hinchas charrúas fue el alejamiento de la selección de Luis Suárez, goleador histórico de la escuadra nacional, y la manera cómo lo manejó el exDT de la Roja.

Situación traumática para el delantero, quien realizó fuertes declaraciones tras la Copa América 2024. Instancia en la que describió con pelos y señas el tipo de relación que había generado el entrenador rosarino con sus dirigidos.

“Con Bielsa solo teníamos una relación profesional. La primera charla que tengo con él es previa a la Copa América, esa fue personal. En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia”, dijo el atacante del Inter Miami de la Major League Soccer.

En la misma alocución, el exjugador de Barcelona advirtió que “muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba a los jugadores”.

Nuevas críticas

La partida de Suárez aún resuena en el ambiente uruguayo. Sobre todo, entre los excompañeros del propio jugador, quienes no olvidan los desaires del rosarino frente a sus dirigidos.

Washington Sebastián Abreu, exatacante de la selección uruguaya y actual entrenador, fue uno de los que levantó la voz para describir la actitud que tuvo el DT argentino con los referentes.

“No desconozco la trayectoria de Bielsa, su prestigio… valoro mucho lo que ha generado. Pero en algunos casos particulares no comparto sus formas. Hasta ahí llegaría con mi comentario”, dijo el Loco charrúa en ESPN de Argentina.

Asimismo, aclaró que “esto no lo digo específicamente por lo de Luis Suárez, habló en líneas generales, sobre situaciones particulares en las cuales interpreto que cada entrenador tiene su perfil. Bielsa tiene un liderazgo, un manejo de grupo. Sin embargo, entiendo que hay cosas que se tienen que se deben respetar”.

Para reforzar sus palabras, el exdelantero de Puerto Montt ejemplificó el trato de Bielsa con lo que hizo el técnico campeón del mundo, Lionel Scaloni, con algunos jugadores importantes de Argentina.

“A ver, puedo hacer una comparación o dar un ejemplo… me encantó cuando Scaloni dijo que si Ángel di María y Lionel Messi quieren llegar al próximo Mundial, van a estar si ellos quieren. Luego, cuando Di María tomó la determinación de no seguir por voluntad propia y quedó solo Messi, expresó que el plantel era Lío y 22 más. Esa es la línea que me gusta”, aseguró Abreu.

En la misma línea, agregó que “ese es el manejo que me gusta en casos excepcionales, para los jugadores clase A. De esa manera respetas la trayectoria, siempre y cuando el futbolista tenga cosas para entregar. Sabes que no vas a poder suplirlo rápidamente. Este tipo de futbolistas aportan desde muchos aspectos, sobre todo en el recambio generacional. Son fundamentales para transmitir lo que es un vestuario, el sentido de pertenencia a una selección, la importancia que tiene el respeto al aficionado que te va a ir a ver, de sacarte una foto, saludarlo, hacerlo parte”.