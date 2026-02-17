SUSCRÍBETE
    No ocurre hace 62 años: la operación de mercado que sacude a la Premier League

    Manchester United busca ficjar a Alexis Mac Allister, jugador que pertenece al Liverpool.

    Por 
    Diego Donoso
    Manchester United esta interesado en fichar al argentino en el próximo mercado. Por: Getty Images.

    El Manchester United ya tiene su primera baja para la siguiente temporada. Casemiro, uno de los destacados de los Diablos Rojos, no renovará con el club y está viviendo sus últimos meses en Old Trafford. La prensa inglesa indica que los dirigidos por Michael Carrick buscarán un nombre de peso para su mediocampo.

    A inicios de la campaña, el United intentó fichar a Carlos Baleba desde Brighton, pero la operación no se concretó por el alto monto que pedían las Gaviotas. El equipo del lado rojo de Manchester decidió esperar una temporada para apostar por un fichaje de renombre y ya tienen una lista: Adam Wharton, Elliot Anderson y Baleba.

    Sin embargo, el rumor sobre que los Diablos Rojos se encuentran interesados en Alexis Mac Allister se tomó las portadas en Europa. La transferencia acabaría con 62 años en los que no se ha realizado un traspaso directo entre los grandes rivales.

    ¿Se rompe la regla no escrita?

    El Liverpool lleva un desempeño irregular en Premier League. Los dirigidos por Arne Slot se ubican en la sexta posición en liga, lo que ha producido críticas por ser los vigentes campeones y el elevado gasto en fichajes que hicieron a inicio de temporada.

    Desde Inglaterra indican que el volante entró en la lista de posbiles refuerzos del United. Foto: @lfc

    Algunos futbolistas también fueron analizados negativamente por los hinchas y los medios. Entre ellos está Mac Allister. El argentino no empezó bien la campaña y no rindió como se esperaba en noches importantes, lo que produjo molestia en los fanáticos.

    A pesar del momento, el “10″ del Liverpool continúa siendo uno de los fijos del técnico neerlandés. El volante llegó procedente desde el Brighton en 2023 por USD$49 millones y tiene contrato hasta 2028. Es una de las figuras del plantel inglés.

    El valor que hacen del volante y la rivalidad de los clubes vuelve compleja la operación. Pero los Diablos Rojos están dispuestos a ofrecer en cambio a Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte o Mason Mount para facilitar el traspaso, según la prensa británica.

    En el caso que se cumpla el fichaje, se rompería con la “regla no escrita” que no permite que los conjuntos negocien de manera directa por futbolistas. La última vez que se dio una compra fue en 1964, cuando Phil Chisnall pasó de Manchester a Liverpool.

    Más sobre:Alexis Mac AllisterManchester UnitedLiverpoolPremier LeagueFichajeInglaterra

