Oklahoma City Thunder se lleva el cuarto partido sobre el cierre e iguala las Finales de la NBA ante Indiana Pacers

🏆 GAME 4 FINAL SCORE 🏆



SGA drops 15 points in the 4th to lead the @okcthunder back and tie the series 2-2!



Jalen Williams: 27 PTS, 7 REB

Alex Caruso: 20 PTS, 7-9 FGM, 5 STL

Chet Holmgren: 14 PTS, 15 REB



Game 5: Monday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/3tyJuOQwe1