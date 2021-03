One in a Million: los entretelones desconocidos del documental que retrata la carrera del Chino Ríos

En octubre del año pasado, Chile se preparaba para el histórico plebiscito que terminó aprobando el cambio de la Constitución y definiendo la Convención Constitucional como mecanismo. Desde Miami, Marcelo Ríos anunciaba en los días previos que viajaría al país a ejercer su derecho a voto por la opción rechazo. Finalmente, no lo hizo, ya que al asistir temprano ese domingo a sufragar fue advertido de la posibilidad de ser vocal de mesa, sugerencia que él rechazó, pues adujo que tenía una atención kinesiológica de la cadera que meses antes se había operado y que lo tenía a maltraer. Sin embargo, más allá de esa caótica visita al Villa María Academy, el objetivo de la visita a Santiago tenía otros fines.

Durante esos días en la capital, el exnúmero uno del mundo mantuvo una serie de conversaciones con ejecutivos de la plataforma Amazon Prime Video. El objetivo: producir una serie documental sobre la carrera del zurdo. La propuesta de la compañía con sede en Seattle, Estados Unidos, atrajo al extenista, por el prestigio que ha adquirido en el último tiempo esta plataforma en Norteamérica. Así, tras afinar algunos detalles y firmar el contrato correspondiente, comenzó la fase de preproducción.

Más que parecer una competencia de Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada, el documental del extenista argentino Guillermo Vilas en Netflix, el estilo de esta obra sobre Ríos tiene más similitudes con The Last Dance, la aclamada serie que se enfoca en el éxito de Michael Jordan con los Chicago Bulls y su última temporada en ese histórico equipo de Phil Jackson.

Bajo el nombre de One in a Million (Uno en un millón), la producción alude a las extraordinarias condiciones con las que Ríos deslumbró en el circuito. Un talento único para una carrera bastante corta, que lo transformó en uno de los número uno del mundo más jóvenes de la historia (tenía apenas 22 años cuando lo consiguió en 1998) y en el único que llegó a la cima sin conquistar un solo Grand Slam, además de ser el más bajo en estatura (1,75 m).

Su juego maravilló y marcó a muchas estrellas posteriores. Tal es el caso de Roger Federer, quien expresó su admiración por Ríos en una entrevista con La Tercera en su visita a Chile en 2019: “Para mí, Marcelo era una especie de jugador perfecto, con un increíble timing y mucho feeling. Jugaba diferente a todos”.

El estreno de la producción está fijado tentativamente para octubre de este año y contará con testimonios de varios de sus rivales, entrenadores y personas que estuvieron en su paso por el circuito en el que levantó 18 trofeos. A la entrega también se le sumarán algunas imágenes inéditas, material de hemeroteca y otras piezas audiovisuales de culto. Para dicho fin, el equipo se ha contactado con gente importante en su trayectoria, en especial los que estuvieron en sus primeros años, como Álex Rossi.

La idea inicial es que la serie tenga entre cinco y seis capítulos. Incluso, uno de ellos se le ocurrió al propio tenista, quien ha estado encima de los detalles de la producción, que se ha movido entre Chile y Estados Unidos. Por ahora hay detalles que se mantienen en estricta reserva, pues existen algunos acuerdos de confidencialidad de la compañía. Sí se conoce que reúne a parte del equipo que trabajó en la idea de El Presidente, la serie de Amazon Prime Video que retrató el rocambolesco paso de Sergio Jadue por la ANFP y su posterior entrega a las autoridades estadounidense en el marco del FIFA Gate. A diferencia de la historia que protagoniza el colombiano Andrés Parra en el papel del calerano, la producción sobre el Chino es cien por ciento no ficción.