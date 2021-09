Pablo Aránguiz: “Debo demostrarle a Esteban Valencia que puedo ser una opción”

Los números de Pablo Aránguiz este año han distado mucho de los que logró en su llegada a Universidad de Chile. Los 663 minutos jugados este campeonato (la temporada pasada sumó 1548), su falta de gol (el 2020 marcó 5) y las lesiones, lo dejaron fuera de la titularidad y ni siquiera el mal momento de Marcelo Cañete lo han devuelto al once de Esteban Valencia.

“La verdad es que yo venía siendo titular y después de la lesión que sufrí ante Curicó (esguince de tobillo), el equipo vino mostrando buen juego y consiguiendo triunfos importantes y el ‘profe’ quiso seguir con el equipo que venía haciendo las cosas bien”, se justificó el ex Unión Española. Luego agregó: “Desafortunadamente, por decirlo así, me toca entrar en los segundos tiempos y es ahí donde debo demostrarle al ‘profe’ que puedo ser una opción y también en el día a día, en los entrenamientos”.

Continuando con el mismo tema, el volante dijo que debe tener calma para enfrentar la recuperación total de sus lesiones y así poder “llegar al nivel que mostré el primer año que llegué y debo tener paciencia, porque no son lesiones fáciles de recuperar”.

La que no tuvo paciencia con el jugador, fue la hinchada. Es que tras la torcedura sufrida ante los torteros, se viralizó un video donde el futbolista salía bailando y eso no le cayó bien a las y los seguidores del Romántico Viajero. “Uno por ser personaje publico debe tener ciertos cuidados en algunos aspectos. Pero ese tema está cerrado. Se conversó con el ‘profe’ y con los compañeros, uno asume la responsabilidad, pero es un tema cerrado y no hay que echarle más leña al fuego”, sentenció.

Y si bien todo el planeta bullanguero está revolucionado con la llegada de Junior Fernández y las negociaciones con Lorenzo Reyes, Pablo no quiso referirse al tema. De lo que sí habló, fue del duelo que tendrán ante Unión Española (lunes 13, 19 horas): “Es un partido de mucha envergadura, muy difícil. Nos vamos a jugar en dónde queremos estar y hoy tenemos igualdad de puntos y con la ventaja que tenemos un partido menos. Es un duelo especial para mi, por mi pasado en ese club, pero ellos vienen bien, con tres triunfos seguidos y una patrulla juvenil que esta inspirada”, concluyó.