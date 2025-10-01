SUSCRÍBETE
El Deportivo

Paraguay y Corea del Sur no se hacen daño en Valparaíso y dejan abierto su grupo en el Mundial Sub 20

El equipo sudamericano resistió con diez jugadores todo el segundo tiempo y se mantiene en lugares de clasificación a octavos de final.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Paraguay y Corea del Sur no se hacen daño en Valparaíso y dejan abierto su grupo en el Mundial Sub 20. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Paraguay y Corea del Sur igualaron sin goles en el estadio Elías Figueroa, en un partido que tuvo más fricción que claridad y que estuvo marcado por una expulsión determinante justo antes del descanso. Con la unidad, la escuadra albirroja alcanza cuatro unidades en el Mundial Sub 20.

El equipo guaraní llegaba con la confianza en alza tras debutar con un triunfo sobre Panamá, mientras que el conjunto asiático necesitaba sumar con urgencia después de su caída ante Ucrania. El primer tiempo fue parejo y con escasas ocasiones, hasta que en el tiempo añadido todo cambió: Enso González fue expulsado a los 45+3’ por una agresión sin balón, tras patear desde el suelo y por detrás a Hyeon-oh Kim.

Paraguay resistió con diez hombres todo el segundo tiempo. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

En un primer momento, el árbitro había sancionado solo la falta, pero el cuerpo técnico surcoreano apeló a la tarjeta verde —el mecanismo que permite solicitar la revisión de jugadas polémicas— y tras la intervención del FVS la decisión fue corregida, dejando a Paraguay con diez jugadores para toda la segunda mitad.

Con superioridad numérica, Corea del Sur adelantó líneas y asumió el control del partido. Dominó la posesión, presionó en campo rival y acumuló llegadas, pero nunca encontró la precisión necesaria para romper el cerco defensivo guaraní. Paraguay, por su parte, se replegó con orden, resistió con firmeza y apostó por algún contragolpe aislado, sin mayor éxito.

El 0-0 no se movió hasta el pitazo final y dejó lecturas dispares. Los guarnís rescatan un punto valioso que lo mantiene en la parte alta del Grupo B con cuatro unidades, las mismas que Ucrania, aunque con peor diferencia de gol. Corea del Sur, en tanto, sigue sin conocer la victoria y se mantiene en el último lugar con solo un punto, obligado a ganar en la tercera jornada si quiere soñar con los octavos de final.

