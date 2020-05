Paredes se lanza contra Harold: “Es difícil cuando llegan personas que en seis meses se apoderan del club”

Durante esta jornada, se realizó una reunión presencial entre el plantel de Colo Colo, Blanco y Negro y Valentina Morales, la directora regional del Trabajo, para intentar avanzar hacia un acuerdo. Sin embargo, la situación se ve compleja, pues los jugadores esperan que se les restituya la totalidad del dinero que se les descuente, mientras que la dirigencia ofreció una devolución del 83% de aquí a 2023.

“La traba es que no estamos en condiciones de devolver el 100 por ciento. Hicimos el mejor de los esfuerzos en una oferta que les hicimos el fin de semana. Presentaron una contrapropuesta, estamos muy agradecidos. Lamentablemente es imposible garantizar el retorno total para Blanco y Negro”, expresó Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de la concesionaria, quien estuvo acompañado del gerente general Alejandro Paul.

“Tendrán sus razones profundas. Nosotros tenemos una razón más profunda, estamos garantizándole el trabajo a 190 de 215 trabajadores, y tenemos este inconveniente con esto. Necesitamos que todos estén de acuerdo con que retornar el 100 por ciento es imposible”, argumentó el dirigente, quien agregó: “Hay un viejo dicho, cada uno sabe donde le aprieta el zapato. Lo tenemos claro. Si retornamos todo, no ponemos garantizar el trabajo a todos. Salvo los jugadores, todos estuvieron de acuerdo. Hemos sido muy responsables desde el comienzo, es imposible hacer un retorno garantizado, si podemos hacer esfuerzos a través de partidos amistosos y otras cosas”.

“Insisto, esta es la quinta reunión, hemos visto buen ánimo de parte de los jugadores. No creo que estemos ni cerca de un tema que nos lleve a una ruptura total. No hemos dado respuestas de nada, hemos dicho lo que realmente sucede. Sentimos que los jugadores han tenido una actitud positiva, pero no hemos acordado el retorno”.

Minutos después de que hablara el expresidente de la ANFP, fue el turno de Esteban Paredes, quien lo cuestionó duramente. “Es difícil cuando tienes una relación de tantos años y llegan personas que en seis meses se apoderan del club”, expresó el delantero, quien también se mostró molesto por cómo se ha tratado el tema. “Nos dejaron muy mal parados, en toda instancia quisimos ayudar al club; hasta el día de hoy. Duele cuando tiran a pelear a ídolos con ídolos, eso es un show para la gente”, expresó.

Asimismo, manifestó su tristeza por su quiebre con Aníbal Mosa. "Me encantaría una mediación con Aníbal Mosa directamente, pero bueno. ¿Por quién lo digo? Por el que tome las palabras. Me duele cuando por cámara mandan mensajes siendo que siempre nos comunicamos con él (Mosa) personalmente o por teléfono. Me extrañó mucho que él no esté. Esperemos tener otra mediación y terminar esto de una vez por todas. Quedamos mal las dos partes”, expresó.

Sobre el desarrollo de las conversaciones, el goleador histórico de Primera División indicó: “Como plantel hemos decidido tener una reunión entre todos para evaluar la situación, pero lo vemos lejano. El plantel está muy firme, pero pueden variar las opiniones de aquí a mañana o de aquí al miércoles”, agregó, para después comentar: “Nosotros estamos dispuestos a no cobrar los premios de la Libertadores. Eso es ceder en un porcentaje muy alto. Nos deben una parte de la Sudamericana que tampoco queremos cobrar. Estamos cediendo bastante. Los que terminamos contrato estamos cediendo hasta tres años para que nos devuelvan lo que se nos descuente. En mi caso, yo voy a cumplir 11 años en la institución y no me voy a ir con un finiquito".

“Llevamos varias semanas negociando, los jugadores y los trabajadores peleamos por lo justo, no queremos robarle un peso al club, llegar a un acuerdo y ceder un poco más de lo que se está hablando”, apuntó.

Mientras que el presidente del Sifup, Gamadiel García, aclaró que en este acuerdo se busca incluir a todos los funcionarios. “El resto de los trabajadores firmó por imposición y este acuerdo al que llegan los futbolistas es para el resto también. Por eso es importante que lleguen a un buen acuerdo”.