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    Pellegrini valora la reacción del Betis ante Celta y apunta a la Europa League: “Nos servirá para retomar confianza”

    El Ingeniero destacó la forma en la que el equipo verdiblanco buscó la igualdad, sobre todo en medio de la racha de partidos que llevan sin ganar. Ahora, asoma el desafío continental contra el Panathinaikos, por la vuelta de los octavos de final.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manuel Pellegrini, en el partido entre el Betis y Celta de Vigo.

    No son los días más sencillos para Manuel Pellegrini en el Betis. El Ingeniero atraviesa una racha sin poder ganar con el conjunto verdiblanco: son cinco partidos sin sumar de a tres puntos, contando LaLiga y Europa League. Un mes completo.

    El último resultado que se suma a esta negativa seguidilla fue la igualdad por 1-1 ante el Celta de Vigo, en el estadio La Cartuja de Sevilla. Los andaluces sufrieron con un gol de entrada, obra de Ferran Jutglá a los 4′. Sin embargo, fueron capaces de demostrar una mejoría en el complemento y equilibraron el trámite: Héctor Bellerín, con un tanto a los 49′, selló el empate en el marcador.

    Esta reacción en la segunda mitad fue bien valorada por el entrenador chileno, que necesita imperiosamente de una levantada de sus jugadores de cara a los desafíos en el certamen español y en la arena internacional. “Yo, independiente del resultado, me quedo con la segunda parte, porque creo que supimos revertir un marcador adverso. En el primer tiempo nos costó muchísimo por la tensión del público, el marcador abajo, los resultados de los últimos partidos, pero creo que nos supimos sobreponer y hacer un muy buen segundo tiempo y lo que tenemos que hacer es salir el día jueves sin errores defensivos, que nos están penando mucho en los últimos partidos. Ya lo dije, tanto el partido en Grecia como el partido con Getafe, no tuvieron llegada ni méritos para haber hecho gol y estamos cometiendo errores importantes”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

    El Betis reaccionó gracias a un gol de Bellerín y logró empatar el partido ante el Celta de Vigo.

    El conjunto de Heliópolis tiene tarea por delante en los dos frentes que disputa. En LaLiga, por ejemplo, está en una lucha mano a mano con el Celta para tomar la quinta plaza en la tabla de posiciones. Aquella ubicación da un lugar directo a la Champions de la próxima temporada, gracias al positivo coeficiente de temporada de la federación local en torneos UEFA. En el concierto europeo, en tanto, deben remontar el 1-0 que sufrieron en Atenas, ante el Panathinaikos, por la ida de los octavos de final de la UEL.

    Por este motivo, el estratega confía en que el repunte en el rendimiento exhibido ante los gallegos sea clave de cara a la revancha con los griegos. “Creo que hicimos un partido muy completo porque se nos puso mal desde el principio. Comenzar perdiendo en casa tras esas dos derrotas es complicado y lo hemos sentido, pero creo que el segundo tiempo nos servirá para el jueves de cara a retomar la confianza. Sería muy importante retomar la senda del triunfo el jueves. Vamos a buscarlo a través del juego, ojalá podamos seguir en la Europa League”, aseguró.

    El Ingeniero está ante la gran oportunidad de remontar la serie, en condición de local y con el apoyo de la fanaticada verdiblanca. En caso de avanzar a la siguiente fase, la escuadra que dirige el chileno se medirá al ganador del cruce entre el Sporting Braga de Portugal y el Ferencvaros de Hungría.

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