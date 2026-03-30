SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Penal perdido, desahogo e insultos con Palavecino: el intenso partido de Justo Giani ante Cobresal

    El delantero argentino es el gran protagonista del partido entre mineros y cruzados.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport.

    A los 27′, Justo Giani saltó luego de un centro desde la derecha, pero la pelota terminó impactando en el brazo del defensor Benjamín Villarroel, quien intentaba sujetar al delantero. Fue la primera acción en en la que el delantero argentino fue protagonista en un duelo en el que la UC ya ganaba por la cuenta mínima en El Salvador, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

    El árbitro Nicolás Millas, luego de un extenso protocolo, sancionó penal y el propio Giani, ante la ausencia de Fernando Zampedri, se colocó frente al balón. Tomó aire, corrió y disparó: su definición, tal vez por la altitud o simplemente porque aplicó mucha potencia, se fue a las nubes.

    Pero tres minutos después el exartillero de Aldosivi tuvo una dulce revancha. Otra vez fue a disputar de cabeza un centro desde la derecha, pero en esta ocasión conectó de manera impecable para el 0-2 de la franja. Giani lo gritó con furia, como desahogándose por lo que había ocurrido recién.

    Sin embargo, el gol no bajó el ímpetu del argentino, a tal punto que hasta la agarró contra un compañero. A la jugada siguiente, le quitó una definición a Palavecino, pateó mal y, de manera insólita, se molestó con su compatriota, a quien insultó.

    Más sobre:Fútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

    Transparencia en municipios: CPLT alerta por falencias en información sobre compras

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Patricio Cabello, experto en bienestar juvenil: “Lo de Calama da cuenta de una urgente necesidad de atender la salud mental”

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    Lo más leído

    1.
    Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”

    Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”

    2.
    De “cortado” por Paqui en la U a ser elogiado por Gustavo Alfaro en Paraguay: “Muy sólido”

    De “cortado” por Paqui en la U a ser elogiado por Gustavo Alfaro en Paraguay: “Muy sólido”

    3.
    Fernando Gago y su riguroso método en la U: “Los jugadores necesitan aprender; yo no comía igual a los 17 años que a los 26″

    Fernando Gago y su riguroso método en la U: “Los jugadores necesitan aprender; yo no comía igual a los 17 años que a los 26″

    4.
    Debe reportarse y no puede salir del país: Chiqui Tapia es procesado por presunta apropiación indebida de US$ 14 millones

    Debe reportarse y no puede salir del país: Chiqui Tapia es procesado por presunta apropiación indebida de US$ 14 millones

    5.
    Ahora sí, autorizados: Deportes Concepción podrá recibir a hinchas de Colo Colo en Collao

    Ahora sí, autorizados: Deportes Concepción podrá recibir a hinchas de Colo Colo en Collao

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC
    Chile

    Retraso en pago de sueldos y contribuciones: el complejo momento económico de la DC

    Transparencia en municipios: CPLT alerta por falencias en información sobre compras

    Oposición abre temporada de fiscalizaciones y completa firmas para sesión de la Cámara por alza de combustibles

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026
    Negocios

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Comité de Ministros aprueba proyectos de energías renovables por más de US$1.000 millones

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable
    Tendencias

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B
    El Deportivo

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B

    La UC informa que no podrá recibir hinchas visitantes ante Boca Juniors en el Claro Arena por la Copa Libertadores

    Penal perdido, desahogo e insultos con Palavecino: el intenso partido de Justo Giani ante Cobresal

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032
    Cultura y entretención

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Las cinco claves que definen el nuevo libro de Isabel Allende y las memorias que vienen

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos
    Mundo

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes