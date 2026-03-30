Penal perdido, desahogo e insultos con Palavecino: el intenso partido de Justo Giani ante Cobresal

A los 27′, Justo Giani saltó luego de un centro desde la derecha, pero la pelota terminó impactando en el brazo del defensor Benjamín Villarroel, quien intentaba sujetar al delantero. Fue la primera acción en en la que el delantero argentino fue protagonista en un duelo en el que la UC ya ganaba por la cuenta mínima en El Salvador, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

El árbitro Nicolás Millas, luego de un extenso protocolo, sancionó penal y el propio Giani, ante la ausencia de Fernando Zampedri, se colocó frente al balón. Tomó aire, corrió y disparó: su definición, tal vez por la altitud o simplemente porque aplicó mucha potencia, se fue a las nubes.

Pero tres minutos después el exartillero de Aldosivi tuvo una dulce revancha. Otra vez fue a disputar de cabeza un centro desde la derecha, pero en esta ocasión conectó de manera impecable para el 0-2 de la franja. Giani lo gritó con furia, como desahogándose por lo que había ocurrido recién.

Sin embargo, el gol no bajó el ímpetu del argentino, a tal punto que hasta la agarró contra un compañero. A la jugada siguiente, le quitó una definición a Palavecino, pateó mal y, de manera insólita, se molestó con su compatriota, a quien insultó.