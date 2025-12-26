Pepe Rojas aprueba a Paqui: “Meneghini conoce el medio, a los jugadores y sabe lo que es la U y lo exigente que es”

José Rojas admite que, por estos días, experimenta una mezcla de sensaciones. El 29 de enero se despedirá del fútbol, en un evento que se realizará en el Estadio Nacional, el escenario en que se transformó en referente de Universidad de Chile (con la que ganó seis títulos nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana) y se coronó como campeón de América con la Selección. “Estoy ‘tranquilo-nervioso. A medida de que pasan los días empieza esa ansiedad de poder vivir un momento inolvidable. Poder juntar a excompañeros . Se pone la piel de gallina. Espero que pueda asistir la familia”, reconoce en el inicio del diálogo con El Deportivo.

Eso sí, Pepe no elude la condición que detenta para opinar sobre la actualidad de la U. Por ejemplo, se entusiasma con el arribo de Francsico Meneghini a la banca. “Me gusta. Es un DT que tiene su estilo de juego, que ya conoce el medio, a los jugadores y, lo más importante, sabe lo que es la U y lo exigente que es”, sostiene. A la espera de la oficialización de la llegada, Rojas no duda en el deseo de que su llegada rinda frutos. “Solo puedo desearle todo el éxito posible”, enfatiza.

El ahora exdefensor también aborda la salida de Gustavo Álvarez. “Yo creo que en el ambiente hace rato que se venían diciendo muchas cosas. Para mí, jerarquizó un plantel. Volvió a posicionar a la U en el ámbito internacional. Eso también es muy valioso”, establece.

¿Sorprende o era esperable, de acuerdo a esas señales que había dado Álvarez?

Vuelvo a decir: uno no tiene la certeza de lo que realmente ha pasado. Más que nada, puede opinar un poco sobre lo que se comenta. Y eso, a veces, es muy riesgoso. Anticipar algo si es que realmente no es así. Solamente, hoy, uno puede decir lo que él declaró. Y, bueno, tendrá sus razones. Buenas, malas, más o menos.

¿Satisfizo sus expectativas Álvarez?

Sí. Absolutamente. He tenido la posibilidad de intercambiar un par de palabras con él en un par de momentos. Me parece que es una persona que está muy clara de lo que es, de su trabajo. Hay cosas positivas. Siempre lo he transmitido. La tranquilidad que transmite cuando dirige, de verdad, me ha llamado mucho la atención. A lo mejor es muy seguro de lo que trabaja durante la semana, de los jugadores que tiene. Son cosas dignas de admirar. Cuando declara, también.

Rompió la maldición en el Monumental y le ganó la Supercopa a Colo Colo y una Copa Chile, pero no logró el Campeonato Nacional. ¿Eso altera el balance?

Seguramente. Ganar un Campeonato Nacional es uno de los objetivos que te propones durante el año. Ahora, en la suma y resta, yo creo que ha sumado mucho más que lo que ha restado.

Es rara la figura. Anuncia que se va, pero no renuncia abiertamente.

Claro. Hay que ver también el contexto. Quizás qué pasó por su cabeza. Sería muy irrespetuoso hablar de algo que uno no sabe en la interna.

José Rojas, en entrevista con El Deportivo (Foto: Pedro Rodríguez)

¿Actuó mal Álvarez al anunciar su decisión justo antes de un partido en que la U se jugaba cosas? ¿Cómo se toma un anuncio así a horas de un partido?

Yo creo que el plantel igual lo presumía. En el ambiente ya se había generado esta posible ida. No sé si en la interna llamará la atención. Ya hace varios meses que se venía diciendo que el profe se iba. Tal vez, en la interna algo se sabe.

Álvarez habló de falta de recursos para inyectarle al plantel. En ese sentido, ¿ninguneó a los jugadores que tenía?

No. Yo creo que el mensaje es otro. No creo que esté juzgando a su plantel. Quizás lo dice por los jugadores que pidió y no llegaron. Por ahí se puede generar este conflicto o lo que ha dicho un poco.

Igual va de la mano de la calidad del plantel: lo que tenía no lo llenaba.

Te vuelvo a decir. Hay que ver las realidades. Jugadores que pidió y que no llegaron por a, b o c motivo. Pero también hay que ser agradecido de que este plantel se ha entregado por una idea y por él también.

Pepe Rojas, en entrevista con La Tercera (Foto: Pedro Rodríguez)

La larga sequía y los líos de Clark

La U no es campeón desde 2017, ¿cómo se explica?

Hace varios años. La U siempre tiene que estar peleando campeonatos y, en lo posible, ganarlos. Estar en campeonatos internacionales. Esa vitrina siempre le va dando un plus al jugador, al técnico y a la institución. Más de alguna vez he escuchado al Chelo Díaz hablar de los procesos, que, sobre todo en las instituciones grandes, sería muy bueno continuar. Pero, claro, existen cosas que uno no sabe, cosas que pasan.

¿Ese es el gran error o hay otras situaciones que le llamen la atención?

Si te pones a pensar, en todos años han variado mucho los técnicos. Pero, claro, por las malas campañas es imposible sostenerlos. Por eso decía que estos dos años, entre comillas, han sido muy buenos y no me cabe duda de que un tercero algo se iba a consolidar.

¿Resiste un equipo como la U ocho años sin ser campeón?

Es difícil. Lo que genera la U es muy importante, muy potente. Hoy hay muchos cupos para copas internacionales, pero no es lo mismo que obtenerlos siendo campeón.

En los equipos grandes esos cupos son premios de consuelo.

Sí, porque partes desde la pretemporada con la mentalidad de que tienes que salir campeón. Jugar en torneos internacionales genera un plus para los hinchas, los jugadores, el club. Se valorizan, se puede llegar a la Selección. Este año esperaba el partido de Copa para poder ir. Se vive diferente. Es totalmente distinto.

¿Cuánto le afecta al jugador la situación institucional, los cuestionamientos sobre Michael Clark? ¿Le llega?

Siento que sí. Es una cuestión obvia. Las cosas que salen, no leerlas, no escucharlas o no tener una opinión en la interna, sería muy mentiroso. A lo mejor los más chicos, sí. Yo destacaría cómo los capitanes han sabido llevar esta situación. De alguna forma, han logrado que todo lo exterior no los afecte.

¿Se ve tan complicado, tan grave que se hable del futuro del club o de esta inestabilidad?

A ver. Yo creo que el club no va a desaparecer. Tendría que ser algo tremendo. Son cosas que han sucedido y al final, el jugador netamente está enfocado en rendir.

Pepe Rojas levanta la Copa Sudamericana. Agenciauno

El adiós

¿Cómo se fue usted de la U? ¿Le hubiese gustado un trato distinto?

Me fui en el momento en que tenía que irme nomás. Entrar en ese dilema de si tenía que haber seguido o haber vuelto… No te miento, me hubiese gustado haber vuelto y haber terminado mi carrera en la U. En un momento estuve muy cerca. Son cosas que pasan y que, al final, con el correr de los años, uno a veces tiene que ser agradecido de los momentos que me tocó vivir, de haber defendido la camiseta de la U, que siempre lo viví con mucha pasión, profesionalismo sobre todo. Cada domingo que me tocaba ponerse la camiseta de la U era motivo de mucho orgullo. Quedé contento.

Parece una generalidad que los grandes ídolos se van peleados con la U. Pasó con Johnny Herrera, por ejemplo.

Puede ser algo que ocurre siempre, una tendencia. La U es algo muy difícil de explicar. Un sentimiento, un romance. Los que han vestido la camiseta de la U siempre quieren volver.

Esa pasión es la que se les reclama a los dirigentes, que a lo mejor no son tan hinchas.

Yo creo que, al final, igual se terminan empapando de lo que es la U. A cualquier dirigente que le hables, la U siempre los ha marcado en algún hito de su vida.

¿Fue opción organizar una despedida conjunta con Johnny Herrera?

No. A lo mejor hubiese sido lindo.