Pinto Durán se marcha a Cerro Chena

Tras casi 60 años, Juan Pinto Durán se marcha de Macul. Luego de años de búsqueda, de cotizaciones realizadas por diferentes presidentes de la ANFP, que comenzó en la época de Jadue, pasando por Salah y Moreno, la casa que recibe a la Roja se trasladadará a Cerro Chena, en San Bernardo. El lugar estará ubicado a un costado de la Ruta 5 Sur, a la altura de la calle Colón Sur.

Así lo anunciarán hoy el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, la del Deporte, Cecilia Pérez, y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, en un recorrido por el actual recinto militar en Cerro Chena donde está ubicado el proyecto.

Las conversaciones entre Milad y Isamit se intensificaron durante las últimas semanas. El exintendente del Maule, en su arribo a Quilín, ya había avisado de sus prioridades: “Nuestra infraestrucutra deportiva a nivel de selecciones es penúltima de Sudamérica.Hay que mejorar eso. Hay recursos disponibles de la FIFA y también en personal técnico calificado para los estudios de los terrenos. Debe ser un lugar logísticamente adecuado, que tenga acceso a carreteras, y que tenga todas las comodidades. Un entorno adecuado para un lugar de entrenamiento de todas las selecciones”. El antiguo Juan Pinto Durán será declarado patrimonio.

El levantamiento del nuevo complejo se realizará en 16 hectáreas y comenzará en 2021. La FIFA otorgará una ayuda de US$ 1,5 millones, destinados a los trabajos iniciales. El recinto no solo albergará a la Roja. Está contemplado la creación de un complejo que albergue las canchas de entremiento que también recibirán a las selecciones juveniles, femeninas, y de fútbol playa.

El alcalde San Bernardo, Leonel Cádiz, sin embargo, se muestra sorprendido por la noticia. “Me he reunido con diferentes personeros y me descartaron esta inversión. Ellos me dijeron que no se podía, entonces no me cuadra la citación de mañana (hoy). Si fuese una opción debiese estar la carpeta en la dirección de obras y por ahora no hay nada”, dice a La Tercera. “El Cerro Chena tiene una vocación ambiental. El cerro Chena es para otros fines, no para construir Juan Pinto Durán”, cierra.