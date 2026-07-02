Polémicas igualdades, partidos sin sentido y un futuro en revisión: las dudas que deja el desempate olímpico en el Mundial

El polémico empate 3-3 entre Argelia y Austria, en el que ambos clasificaron de ronda. El perjudicado fue Irán, que quedo afuera de la lista de mejores terceros. Foto: selección de Austria en X.

La fase de grupos de la Copa del Mundo terminó con los partidos de la definición del Grupo J, con el triunfo de Argentina sobre Jordania y un duelo que ya fue calificado como el más polémico del Mundial: el empate 3-3 entre Argelia y Austria, en el que se acusó un pacto de no agresión que dejó a ambos clasificados a los dieciseisavos de final y a Irán afuera del torneo. Con estos antecedentes, el final de esta primera fase generó cuestionamientos a las formas que se utilizaron para definir y ordenar a algunos clasificados, como el sistema de desempate olímpico, la confección del cuadro de eliminación directa y la tabla de los mejores terceros.

En el primer caso, el desempate olímpico, ya en la segunda fecha de la fase de grupos dejó a perjudicados. Uno de los primeros fue Turquía, que tras caer ante Australia y en un estrecho duelo contra Paraguay por la cuenta mínima, quedaron eliminados a pesar de que aún podían sumar los mismos puntos que el tercero, algo que al final no sucedió. No obstante, los euroasiáticos ganaron a Estados Unidos en su despedida del certamen.

Otra selección que también sufrió este caso fue Haití, que en las primeras jornadas cayó ante Escocia y Brasil. Sin el desempate olímpico, habría tenido chances de quedarse con el tercer lugar del Grupo C.

Túnez, Irak y Jordania, tres de las peores selecciones del torneo, también se vieron perjudicadas por esta nueva innovación. El único eliminado en la fase de grupos que no habría tenido chances en la última fecha con ningún sistema de clasificación fue Panamá, que perdió sus dos primeros encuentros ante Ghana y Croacia, y ambos seleccionados antes de la tercera fecha ya estaban con cuatro unidades, una cantidad que los centroamericanos ya no podían igualar.

Mejores terceros y empates polémicos

Una vez terminado el minuto de hidratación del segundo tiempo en el encuentro entre Argelia y Austria, con el marcador 2-2, el seleccionado africano comenzó a tocar la pelota de forma intrascendente, mientras que los europeos no se esforzaban para recuperarla; algunos incluso elongaban en pleno partido, mientras parte del público abucheaba. Hasta que llegaron los descuentos. Riyad Mahrez se internó por la parte derecha del área y puso el 3-2 a los 90+2′. Los hinchas argelinos lo festejaron con todo, los futbolistas austriacos se miraban incrédulos y luego la felicidad de Mahrez fue interrumpida cuando uno de sus compañeros le susurró algo al acercarse. A los 90+5′, los europeos reaccionaron de inmediato y Sasa Kalajdzic anotó el 3-3. Marko Arnautović le recriminó algo al entrenador rival, mientras los iraníes se lamentaban en ese instante, porque ese gol los dejaba eliminados del Mundial ya que quedaban afuera de los ocho mejores terceros.

El festejo del empate 3-3 de Austria. Foto: selección de Austria en X.

La medida de considerar a equipos que no hayan terminado entre los dos primeros del grupo volvió a los mundiales luego de 32 años. El hecho de que las definiciones de cada zona no sean al mismo tiempo, posibilita que los últimos en jugar sepan si les sirve un empate o no, lo que provoca partidos que estén bajo la lupa por posibles pactos o formas de no agredirse. Otro encuentro en el que se registró un empate conveniente fue en el de Australia ante Paraguay, que igualaron sin goles y en los últimos minutos no hubo mucha acción. Ambos siguieron en competencia, con cuatro unidades.

Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia, tuvo que dar explicaciones luego de los cuestionamientos que generó el conveniente empate ante Austria, que los dejó en la mencionada lista de mejores terceros: “Mi idea siempre es salir a la cancha a ganar el partido, y es lo que pasó hoy. El 3-3 en el marcador lo dice todo. Hubo un gran deseo de ganar”. En tanto, Ralf Rangnick, su colega en la banca austriaca, por supuesto que también negó cualquier tipo de pacto: “Cuando un partido como este termina 3-3, nadie puede asumir que haya habido un acuerdo o nada parecido, especialmente con lo visto en los últimos 90 segundos”.

Cuestionamientos al cuadro final

El aumento de 32 a 48 equipos que participan en la Copa del Mundo obligó a la FIFA a buscar un nuevo formato, el que por estos días suma detractores. Esta modificación, en la que se contempla la fórmula de los mencionados mejores ocho terceros de cada grupo, estableció de antemano una lista de 495 combinaciones posibles para elaborar el cuadro final.

La idea es que el ganador de cada zona no se encuentre en la misma mitad del cuadro que el segundo clasificado de su mismo grupo. De esta manera, solo se enfrentarían en una hipotética final. En tanto, si hay un tercer clasificado en la zona, se busca que no coincida hasta los cuartos de final con un elenco con el que ya jugó en la primera fase. En este caso, los ocho mejores terceros que clasificaron (de los grupos B, D, E, F, I, J, K, L) configuran la combinación número 67 en el cuadro de la FIFA.

Pero todas estas fórmulas provocaron cruces llamativos para los dieciseisavos de final. Por ejemplo, Francia, la mejor selección de la fase de grupos con nueve puntos y una diferencia de gol de ocho tantos a favor, se medirá en un duro encuentro ante Suecia, el segundo mejor tercero.

En otra de las llaves sorprendente, y que en este caso generó quejas, fue la de Marruecos, el mejor segundo de la fase de grupos con siete puntos, contra Países Bajos, uno de los punteros más fuertes de la primera fase que, curiosamente, sacó las mismas unidades que el combinado marroquí.

Foto: selección de Marruecos en X.

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, no está conforme. “No sé si injusto sea la palabra adecuada, porque ya no hay vuelta atrás. Sabíamos qué esperar cuando llegamos, así que no tiene sentido quejarse ahora. ¿Creo que este es el formato ideal? Quizás no. ¿Pero tenemos otra opción? No“.

Uno de los elementos en los que el estratega puntualiza es que sería bueno que todas las definiciones de grupos se jugaran al mismo tiempo, pero sabe que es complejo: “El tema de los mejores terceros clasificados también es muy complicado. Es difícil terminar segundo con tres puntos, o clasificarse tercero con tres puntos, y quedar eliminado simplemente por estar en el grupo equivocado. Es un trago amargo. Creo que es un formato que mejorará, que se perfeccionará. Esto depende de muchos factores, como los derechos de retransmisión, por ejemplo. El escenario ideal, para mí, sería que todos los partidos se jugaran simultáneamente”, cerró.