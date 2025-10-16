Polémico gesto: rival brasileño se burla y agrede a Iván Román en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

Iván Román sigue consolidándose en Atlético Mineiro. El joven defensa chileno nuevamente fue titular en el equipo que dirige Jorge Sampaoli. Esta vez fue en el empate 1-1 contra Cruzeiro, en el clásico de Minas Gerais, por la fecha 28 del Brasileirao.

El jugador formado en Palestino se vio involucrado en una polémica con el delantero Kaio Jorge, cuando terminaba el primer tiempo. En las imágenes se puede apreciar cómo el atacante le hace un gesto de que tiene mal olor, con el fin de intentar desconcentrarlo.

A pesar de la provocación, el chileno se mantuvo concentrado y no cayó en el juego de su rival. Lo ignoró lo más que pudo, pero sí reaccionó cuando este le apretó la mano que tiene fracturada. De hecho, jugó en esa condición por la importancia que tiene para el equipo.

La estadía de Kaio Jorge en la cancha no duró mucho más, pues terminó expulsado a los 53′ por hacerle un gesto al árbitro. Eso sí, la roja no alteró el resultado, pues apenas unos minutos antes se habían producido los dos goles.

En tanto, Román fue reemplazado por Hulk en el minuto 60 y recibió amarilla al cierre del primer tiempo.

Punto amargo

Abrió la cuenta Matheus Pereira, a los 48′, para Cruzeiro, mientras que el local igualó a los 51′, a través de Ruan, en una paridad que no les sirve de mucho en sus aspiraciones en el torneo.

Por un lado, Cruzeiro sigue tercero con 53 puntos pero lejos de Palmeiras, que tiene 61, y de Flamengo, que suma 58. Mientras que los de Jorge Sampaoli están en el decimocuarto puesto con 33 unidades, quedando fuera incluso de copas internacionales por diferencia de goles.