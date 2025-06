“Por primera vez decidiré yo”: la sorpresiva medida de Pep Guardiola para remecer al plantel del Manchester City

El Manchester City se prepara para el que será su debut en el Mundial de Clubes. Este miércoles los ciudadanos se enfrentan al Wydad AC de Marruecos como parte del Grupo G de la competencia. Claro que en la previa de este duelo, el entrenador Pep Guardiola comentó a los medios una medida que adoptará en la próxima temporada.

Esta tiene que ver con la capitanía del equipo. “Comienza una nueva temporada. Lo que pasó en el pasado, bueno o malo... es pasado. Comenzamos la temporada ahora, ese es nuestro sentimiento”, comenzó señalando el español en la rueda de prensa previa al choque.

Luego, explicó la sorpresiva medida que tomó y que afecta de forma directa al plante. “Soy el entrenador y, por primera vez en mi carrera, he decidido quiénes serán mis capitanes. No me gustó lo que pasó la temporada pasada y esta temporada he decidido quién representará al equipo”, sostuvo.

Con la partida de Kevin de Bruyne a Napoli y la salida de Kyle Walker, los celestes se quedaron sin sus capitanes habituales. “¿Haaland? Es muy joven, pero tiene que aprender lo que significa ser capitán, porque ojalá esté aquí muchos años y tarde o temprano ocupará ese puesto”, mencionó Guardiola tras ser consultado sobre el goleador noruego.

“Cuando tienes a Bernardo, Rubén, Rodri y a Gündogan, seguro que aprenderá. Tomé la decisión porque es increíblemente respetado, una figura importante. Tengo la sensación de que tiene que empezar a aprender lo que significa ser capitán, pensando en lo que es mejor para el equipo. La capitanía, al final, a veces es complicada, pero otras veces es muy sencilla: tienes que poner al equipo, a tus compañeros, al club siempre por delante”, profundizó.

También aprovechó la ocasión para referirse a la ausencia de Jack Grealish de la nómina de futbolistas que son parte del Mundial de Clubes. “Jack es un jugador excepcional. La única razón por la que no jugó la temporada pasada fue mi decisión. Hablamos con sinceridad: necesita volver a jugar con regularidad. Fue clave en la temporada del triplete. Sin él, habría sido más difícil. Ahora necesita recuperar esa chispa, sentir ilusión, jugar cada tres días”, reconoció Guardiola.

“Tuvimos una conversación honesta con él y con el club. Necesita encontrar un lugar donde pueda jugar cada tres días al nivel del Aston Villa o en la temporada del triplete... ya sea en el City o no”, complementó el DT.

Fichajes

Al mismo tiempo, señaló que el plantel para la temporada 2025-26 aún no está cerrado. “No lo sé, no lo creo... Estoy muy contento con los recién llegados porque todos tienen una calidad enorme, pero el club cree, junto con nuestras opiniones como cuerpo técnico y entrenadores, en lo que necesitamos y ellos lo aportan. Y con esta increíble cantidad de partidos que tenemos, 11 meses cada tres o cuatro días, todos van a jugar”, planteó.

“No sé hasta dónde llegaremos en el Mundial de Clubes, pero todos participarán. Algunos jugadores jugarán más que otros, pero todos jugarán porque la temporada tiene que ser así. La última parte de la temporada, el último mes cuando estuvimos fuera de la Champions, tuvimos semanas muy largas y fue más difícil rotar, pero estos chicos juegan 11 meses cada tres o cuatro días, y cuando descansamos un poco los entrenadores, van a la selección nacional. Mira a Bernardo y Rubén jugando la Nations, la final, uno o dos días y regresando aquí ya. Sin parar. Y cuando termine este torneo, no sé cuándo, tendremos unos días y luego volveremos y empezará la Premier League. Por eso estoy contento de tener a estos jugadores y espero que nos ayuden a adaptarnos, y a adaptarnos lo más rápido posible”, explicó.

Ahora, Pep Guardiola debe alistarse para enfrentar al Wydad AC este miércoles en el Mundial de Clubes. Este partido está programado a las 12.00 horas de Chile y se desarrollará en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Pensilvania.