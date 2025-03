“Por tu culpa no vamos al Mundial”: la gente pierde la paciencia y canta contra Ricardo Gareca en el duelo de la Roja ante Ecuador

La gente pierde la paciencia con Ricardo Gareca. El entrenador de la Selección fue pifiado en su arribo al Estadio Nacional y durante el partido el público comenzó a cantar en su contra. “Gareca, con..., por tu culpa no vamos al Mundial”, se oyó por parte de la fanaticada en Ñuñoa, en el duelo clave de la Roja ante Ecuador.

“Lo que menos quiero es una situación incómoda. Las cosas terminantes no existen en el fútbol. Lo que he manifestado es un deseo. Estoy muy cómodo, me atienden bien. Me gusta el país, los jugadores que hay. Respecto de eso, es un deseo personal. Lo que quiero es sacarme este partido de encima. Entiendo la presión que hay. Lo que quiero es que reine un ambiente tranquilo, bien. Y que podamos desarrollarnos con tranquilidad. No veo otro escenario”, dijo el entrenador en la antesala del duelo.

El partido puede marcar el devenir del equipo nacional en las Eliminatorias y para el que la ANFP apela a todo el sentimentalismo para levantar al público. Por ejemplo, pusieron pancartas recordando el título de la Copa América de 2015.