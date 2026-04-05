Por un cupo al Mundial: el camino de las Diablas y los Diablos Junior en el Panamericano Santiago 2026

Chile se transforma en el epicentro del hockey sobre césped a nivel continental. Tras la histórica clasificación de las Diablas al Mundial 2027 en suelo nacional, el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional volverá a albergar un evento deportivo que otorga pasajes a una cita planetaria: el Panamericano Santiago 2026 Sub 21.

Las Diablas y los Diablos Junior serán anfitriones del certamen que tendrá en competencia a las mejores selecciones del continente. Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Uruguay y Venezuela se presentarán con equipos femeninos y masculinos buscando uno de los cupos mundialistas que entrega el torneo.

Para la rama femenina de Chile, el camino hacia la cita planetaria de 2027 contempla un formato de “todas contra todas” en su fase inicial. En esta instancia, las Diablas Junior deberán medir fuerzas ante las escuadras de Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Canadá y México. El sistema de clasificación es directo para quienes logren regularidad: los cuatro equipos mejor ubicados en la tabla general avanzarán a las semifinales y, al mismo tiempo, asegurarán automáticamente uno de los cuatro cupos disponibles para el Mundial.

Una de sus figuras, Gala Hernández, anticipó lo que será este camino rumbo a la Copa del Mundo. “Muy emocionadas y ansiosas porque ya queda una semana. Hemos trabajado y entrenado mucho estos días, con doble turno. Estamos listas. Siempre es muy emocionante cantar el himno y mirar a la grada con pura gente de casa, así que es una alegría jugar de locales“, señaló.

Por su parte, la acción masculina presenta un escenario de mayor exigencia para los Diablos Junior. El seleccionado nacional enfrentará, bajo la misma modalidad de liga, a los representantes de Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Venezuela. Aunque el formato también contempla que los cuatro primeros de la tabla sigan en carrera por el título, la recompensa mundialista es más reducida: en el cuadro de varones, el certamen ofrece solo tres plazas para el torneo más importante de la categoría. En ambos casos, el inicio de las competencias está fijado para este lunes 6 de abril, extendiéndose la emoción del hockey juvenil hasta el sábado 18 del mismo mes.

Los Diablos Junior buscarán el cupo al Mundial 2027 Sub 21.

En ese marco, Bruno Acevedo, referente de los Diablos, reveló los detalles de la preparación en los días previos al debut. “Estamos a full con los entrenamientos, se nota la tensión de que en un par de días vamos a estar jugando. Vamos a ir de cara a jugarnos la clasificación al Mundial en el Panamericano. Jugaremos seis partidos en fase de grupos, todos contra todos. Vamos a meternos en ritmo con un amistoso para ir a buscarnos ese puesto. Canadá y Estados Unidos van a ser nuestros principales contendientes. Los queremos a todos apoyando en el estadio. Será espectacular el apoyo en la cancha”, cerró.