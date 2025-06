Prefirió ser fiel a la U: Marcelo Salas desclasifica desconocidas ofertas de Colo Colo y la UC

Marcelo Salas pudo integrar la delantera de Colo Colo. Así, como se lee. El Matador desclasifica una propuesta que recibió de parte del Cacique para ponerse la camiseta alba a su retorno al fútbol chileno.Sin embargo, optó por respetar sus orígenes y mantener la fidelidad hacia Universidad de Chile, el club que lo catapultó al profesionalismo y con cuya camiseta les marcó varios goles a los albos.

La revelación surge en boca del propio exdelantero. “Tuve, en un momento, ofrecimientos. Con el Bichi (Claudio Borghi), en el momento en que estaba Mirko (Jozic). Venía de Argentina, un día”, desclasifica en una intervención en el programa Historias de Matchday, de TNT Sports, en el que también participó Iván Zamorano.

El relato prosigue. “Yo vuelvo el 2003. Fue en ese período”, detalla, respecto del planteamiento de la propuesta. “Una vez me encontré en el avión con el Bichi y en otra me mandaron un recado con Mirko. De la Católica, también. Hablé con el Tati (José María Buljubasich), con el Piri (Nelson Parraguez). Me acuerdo que me llamaron todos. Fue el período en que quedé sin jugar. Cuando llega el síndico a la U y a nosotros nos cortaron a varios. Como que eran de mi grupo, nos cortaron a seis. Ahí entra Sergio Vargas como gerente. Ahí me llamaron Católica, Colo Colo, Cobreloa”, explica.

Finalmente, el exgoleador de la Roja da a conocer los motivos que lo llevaron a rechazar las propuestas de los principales rivales laicos. “Soy hincha de la U y creo que jugar seis meses , un año, en Católica o Colo Colo, habría sido... para qué. Si mi carrera había sido toda en la U”, sentencia el actual propietario y presidente de Deportes Temuco.