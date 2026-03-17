Premier League sanciona a Chelsea con una millonaria e histórica multa

La Premier League castigó a Chelsea con una millonaria multa después de que el club azul se autodenunciara por infracciones financieras cometidas durante el periodo en el que el empresario ruso Roman Abramovich era el dueño de la escuadra.

Después de el proceso de investigación, la liga inglesa sancionó a los blues con el pago de una multa de 10,75 millones de libras (12,4 millones de euros) por incumplimientos históricos de las normas de la Premier League.

El organismo señaló que el conjunto londinense “ha aceptado multas por un total de 10,75 millones de libras por infracciones de las reglas” de la liga relacionadas “con la información financiera, la inversión de terceros y el desarrollo juvenil”.

“El club ha sido sancionado por la Premier League con una prohibición inmediata de traspasos de cantera de nueve meses y una prohibición de traspasos e jugadores del primer equipo de un año suspendida temporalmente por espacio de dos años”, añadieron.

La Premier League determinó que entre 2011 y 2018 se realizaron pagos que no fueron declarados por parte de terceros asociados al club a jugadores, agentes y a otras personas a pesar de que los montos “no habrían infringido las normas de rentabilidad y sostenibilidad” establecidas.

La conformidad de Chelsea

Una vez dada a conocer la sanción, el Chelsea manifestó su conformidad por el acuerdo que se alcanzó a través de un comunicado.

“Como se anunció anteriormente, el club reveló de forma voluntaria y proactiva a todos los organismos reguladores pertinentes posibles incumplimientos normativos históricos, incluida la presentación de informes financieros incompletos que tuvieron lugar hace más de una década”, partieron escribiendo.

“Durante una exhaustiva investigación de la Premier League, el club facilitó de forma proactiva miles de documentos. Además, cuando la Premier League solicitó información, el club proporcionó rápidamente respuestas exhaustivas y facilitó todas las líneas de investigación para apoyar un proceso complejo y extremadamente minucioso”, explicaron.

“Además, durante la investigación, un tercero proporcionó al club pruebas adicionales sobre posibles incumplimientos de las normas de la Premier League cometidos por un antiguo empleado en un pequeño número de transacciones históricas de la cantera. Esta información fue comunicada de forma inmediata y proactiva a la Premier League”, remarcaron.

“El club desea dejar claro que, tras un riguroso análisis financiero por parte de la Premier League, se concluyó que ‘en ningún caso el club habría superado la pérdida máxima permitida de 105 millones de libras durante el periodo de evaluación de tres años establecido en las normas’. Por consiguiente, no existe ningún escenario en el que el club pudiera haber infringido los límites aplicables de las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League durante las temporadas en cuestión en el pasado”, explicaron.

“Desde el inicio de este proceso, el club ha tratado estos asuntos con la máxima seriedad, cooperando plenamente con todos los organismos reguladores pertinentes. El club agradece el reconocimiento por parte de la Premier League de su ‘cooperación excepcional’ y que ‘sin esas revelaciones voluntarias y el acto de autoinformación, es posible que varias de las infracciones de las normas de la Premier League nunca hubieran llegado a conocimiento de la Liga’”, valoraron.

Por último, expusieron que “el club acepta íntegramente los términos del acuerdo, cuyos detalles se han publicado en la página web de la Premier League. Para mayor claridad, la restricción de nueve meses para inscribir a jugadores de la Academia se aplica de forma inmediata, pero solo a aquellos jugadores de la Academia que hayan estado inscritos anteriormente en otro club de la Liga o de la EFL en los 18 meses anteriores. No se aplica a los jugadores actuales del Chelsea, a los jugadores internacionales ni a los jugadores que soliciten su primera inscripción en la categoría Sub-9”.