Prensa brasileña critica la poca efectividad de O’Higgins ante Sao Paulo: “Desperdició varias oportunidades”

La derrota de O’Higgins por 2-0 ante Sao Paulo en Morumbí dejó diversos comentarios, aunque todos coincidieron en que el conjunto chileno complicó a los brasileños por el Grupo C de la Copa Sudamericana.

O Globo describió el ambiente previo al encuentro y cómo fue recibido el equipo y el DT por los 19.990 espectadores. “El entrenador Roger Machado fue abucheado nuevamente por la afición del Sao Paulo en el Estadio Morumbí. Al igual que contra Cruzeiro, su nombre fue anunciado en medio de protestas”, describió.

“Sin embargo, tras la victoria por 2-0 sobre O’Higgins, el Tricolor abandonó el campo entre una ovación de pie de la mayoría de los presentes, aunque algunos aún abuchearon al técnico”, reconoció.

Junto con describir el primer tanto, el medio brasileño destacó el control de los celestes, aunque criticó la falta de finiquito: “Con ventaja en el marcador, el equipo de Roger Machado intentó mantenerla, pero no lo logró. Los chilenos crearon oportunidades y pudieron haber cerrado el primer tiempo con un gol”.

Falta de gol

Lance, por su parte, también resaltó la intención ofensiva del equipo de Lucas Bovaglio. “O’Higgins comenzó a atacar con más intensidad, pero el Tricolor logró mantener la ventaja gracias a las buenas atajadas del portero Rafael. Además, el equipo de Roger Machado tuvo un problema. Marcos Antonio abandonó el campo de Morumbi tras sentir lo que parecía ser una lesión en el isquiotibial”.

Luego, apuntó al segundo tiempo de los rancagüinos, que “intentaron reaccionar, pero, repitiendo lo sucedido en la primera parte, desperdició varias oportunidades. En el minuto 31 de la segunda mitad, Vecino anotó para el equipo chileno, pero el árbitro anuló el gol por una falta sobre Tolói”.

Finalmente, UOL Esporte también hizo énfasis en las tensiones con los hinchas. “Sao Paulo mejora tras los abucheos iniciales, vence a O’Higgins y lidera el grupo”, titularon. Y agregó que “la victoria catapultó al club Morumbi al primer puesto del grupo, con seis puntos. O’Higgins se mantuvo con tres puntos y podría perder el segundo lugar dependiendo del resultado del otro partido del grupo entre Millonarios y Boston River el miércoles…“.