Preocupación en Boca Juniors: Miguel Ángel Russo vuelve a ser hospitalizado

La salud de Miguel Ángel Russo enciende las alarmas de Boca Juniors. El entrenador de 69 años fue hospitalizado este lunes por la mañana para someterse a estudios médicos, apenas horas después de haber dirigido el empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera.

Si bien no se han entregado mayores precisiones, la situación mantiene en vilo al mundo xeneize y reabre la preocupación por el delicado estado físico del técnico.

Según informó la prensa argentina, los chequeos se encontraban programados y buscan evaluar signos de fatiga y desgaste que el DT ha mostrado en las últimas semanas. Tras detectar algunas señales de debilidad, los médicos aplicaron suero para hidratarlo, aunque se espera que pueda recibir el alta aún durante la jornada.

Russo dirigiendo una práctica de Boca. . Por @bocajrsoficial

En tanto, el plantel contó con jornada libre, por lo que sus ayudantes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, no tuvieron que asumir la conducción de los entrenamientos, como ocurrió semanas atrás, cuando Russo también debió ser internado.

A principios de septiembre, el entrenador había pasado una semana en el instituto Fleni a raíz de una infección urinaria que se complicó por su delicada salud. Aquella internación lo obligó a ausentarse de algunos entrenamientos en su tercer ciclo al frente del club, y su reincorporación se produjo días después, en la práctica previa al duelo con Rosario Central.

En esa oportunidad, Russo se mostró firme frente a los rumores sobre su estado: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, declaró en conferencia de prensa.

Hoy, la situación vuelve a poner a Russo bajo la lupa. En el club esperan un parte oficial que entregue claridad sobre su condición. Su delicado estado, sin embargo, obliga a extremar los cuidados, sobre todo en un tramo decisivo de la temporada, donde la presión sobre el cuerpo técnico es intensa. El mundo xeneize, atento, aguarda que los estudios confirmen que se trata de un episodio breve y que el DT pueda retomar sus funciones sin mayores contratiempos.