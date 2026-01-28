Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes

Deportes Iquique mantiene a sus dueños por el momento. Cesare Rossi, presidente y principal accionista de los Dragones Celestes, informó que el club ya no se encuentra a la venta por falta de ofertas que cumplieran con las expectativas para desprenderse del club.

“La verdad es que nosotros ya cerramos ese capítulo. El año pasado nos abrimos a vender el club, no llegó ningún empresario local y de afuera solo hubo consultas”, señaló en diálogo con Diario Financiero.

“Hoy estamos abocados 100% a seguir trabajando y levantando la institución”, continuó.

Además, refleja el impacto económico que sufrió el club tras bajar a la Primera B. “Cambia a un planteamiento económico completamente distinto. La diferencia de ingresos por derechos de televisión entre Primera División y la B es de tres a uno. Es un recorte importante”, indicó.

“En cambio, los costos no bajan en la misma proporción. Algunos sueldos de jugadores que tienen contrato se mantienen y eso hace que sea difícil estar en esta división, sobre todo cuando se cae de Primera A a Primera B. Además, en esta categoría tenemos que desplazarnos a ciudades como Puerto Montt o Temuco, que están bastante alejadas”, enfatizó.

“En cuanto a la recaudación en el estadio, se mantiene prácticamente igual. Los sponsors también se mantienen. La mayoría son empresas locales. Está Collahuasi, Los Andrade, Aguas del Altiplano, la UNAP, que son auspiciadores locales y se mantienen. Pero el golpe fuerte está en los derechos de televisión. Eso baja mucho y cambia completamente el escenario financiero del club”, concluyó Rossi.

El anuncio de la venta

El proceso de venta de Deportes Iquique comenzó a principios de marzo de 2025 cuando Tierra de Campeones, la sociedad anónima que controla la entidad, anunció que pondrían en venta la propiedad del club.

A través de una carta comunicaban que “los accionistas controladores informan a los hinchas y a la comunidad en general que, tras un exhaustivo análisis y considerando diversos factores, han decidido poner en venta las acciones de la sociedad anónima Tierra de Campeones, que tiene la concesión del Club Deportes Iquique”.

“Esta difícil decisión busca asegurar la sostenibilidad y el crecimiento futuro del club, permitiendo que una nueva administración pueda aportar una visión renovada para continuar con el legado y la historia que caracteriza al Club Deportes Iquique”, puntualizaban.

“Para estos efectos, se cumplirá con todos los requisitos legales y reglamentarios previstos en la normas aplicables. Actos que serán informados debidamente”, añadían.

“La dirigencia agradece profundamente el apoyo incondicional de sus hinchas y reafirma su compromiso con la transparencia y el bienestar del club durante este proceso”, continuaban.

Por último, solicitaban “a todos los interesados en contribuir al futuro del club a mantenerse atentos a los canales oficiales de información”.