Presidente del Benfica no le perdona a Enzo Fernández su partida al Chelsea: “Decidí que se tenía que ir; no puede entrar más al vestuario”

Chelsea dio uno de los golpes más fuertes del mercado en el último día que tenían como plazo. Ficharon al campeón del mundo, Enzo Fernández, por 121 millones de euros, procedente del Benfica. Ante esta situación, el presidente del equipo portugués, Rui Costa, entregó declaraciones a BTV, donde liquidó al volante transandino por mostrar nulo interés en continuar en el cuadro luso.

En primera instancia, el timonel del club expresó su sentir ante la situación: “Se hizo todo para asegurar que Enzo no fuera vendido. Tengo la conciencia tranquila y estoy tan triste como cualquier aficionado de Benfica”. Posteriormente, agregó: “Lo intentamos todo. Enzo siempre ha mostrado el deseo de no quedarse en Benfica”.

Posteriormente, el histórico exfutbolista de Portugal manifestó su desencanto con la joven promesa argentina: “Como hincha, ya no quería ver más a Enzo como jugador. No podía seguir, decidí que se tenía que ir. Comprometerse con el Benfica no es golpearse el pecho”.

A la hora de explicar la situación, Costa argumentó de la siguiente manera: “Cuando llegó el Chelsea, fue realmente imposible hacerlo cambiar de parecer. En el día final de transferencias, llegamos a un acuerdo para vender a Enzo al Chelsea en el verano, pero él no se quiso quedar”.

“Cuando él se enteró de que el club iba a pagar el valor de la cláusula, no hubo nada que hacer. Tratamos de insistir, pero el jugador no mostró ningún interés de seguir en Benfica” agregó el presidente del club portugués.

Siguiendo con el tema, el exjugador del Milan no se guardó nada para el volante trasandino, y lanzó todos los dardos que tenía guardados: “Tenía la esperanza de que Enzo se quisiera quedar para pelear por el campeonato con nosotros. Cuando me di cuenta de que él no quería, yo tampoco quise verlo más vistiendo la camiseta de Benfica”.

Pero el histórico exjugador no se detuvo ahí, ya que siguió fulminando al nuevo crack de los blues: “Un jugador que, incluso con la posibilidad de no perder un solo euro y con la seguridad de un contrato con el Chelsea no quiere continuar, jamás podría quedarse en el Benfica. Este jugador no puede entrar más al vestuario”.

“Perdimos a un gran jugador, pero no lloraré por un jugador que no quería quedarse en Benfica. Me crié en Benfica, sabiendo honrar a Benfica. Respetando a Enzo, él es libre de elegir y la elección fue no quedarse en Benfica. En Benfica solo habrá jugadores que estén orgullosos de estar aquí” sentenció Rui Costa.

Dos días después de cerrarse el fichaje, Enzo Fernández debutó con la camiseta del dos veces campeón de la Champions, en un encuentro válido por la Premier League que los enfrentó al Fulham en Stamford Bridge, la casa del Chelsea.