Presidente del COCh: “Santiago 2023 no solo es viable, sino que necesario"

Hace poco los deportistas del Team Chile pueden entrenar en donde antes de la pandemia lo hacían con normalidad. De a poco, el deporte olímpico comenzó su desconfinamiento y Miguel Ángel Mujica, el presidente del COCh, es quien lidera este nuevo inicio. A través de un cuestionario escrito, enviado por email, el líder del desconfinamiento del alto rendimiento responde a La Tercera.

¿Qué tanto golpeó la pandemia al deporte chileno?

El golpe fue muy grande. No solo en términos de mantener un nivel óptimo de competencia sino que especialmente por el tema sicológico. Por eso como COCh nos hemos preocupado de potenciar ese trabajo sicológico. A eso tiene que sumar el impacto en las actividades de nuestras federaciones, que no han podido realizar sus campeonatos y ligas, con la consecuente merma en ingresos específicos. Y a eso agregamos un histórico aplazamiento de los Juegos Olímpicos, que quizás es el mejor reflejo de la magnitud de toda esta situación.

¿Quiénes se resienten más con la inactividad?

Sin duda que los deportistas y sus federaciones. Hablé mucho con los que compiten en deportes acuáticos y me decían que nunca habían pasado tanto tiempo sin entrar a una piscina. Al haber estado todo en pausa se detienen tus planificaciones, tus proyecciones de desarrollo, tus marcas, etcétera. Todo.

Ante el escenario de crisis ¿Qué tan viable es la realización de Santiago 2023?

Con los montos que están presupuestados, es absolutamente viable. No sólo viable, yo le diría que su realización es hasta necesaria. Hay una arista que es histórica, por supuesto, que dice que Chile nunca ha organizado este evento y que incluso ha renunciado las dos veces que le habían sido adjudicados. Eso significa que sí o sí habrá un antes y un después para el deporte chileno. Pero también porque la organización de un evento de estas características trae consigo muchas inversiones que significarán echar a andar la economía: construcción o remodelación de recintos, contratación de empresas proveedoras chilenas, creación de puestos de trabajo, una gran oportunidad para el turismo. Y a eso hay que sumarle un factor más espiritual, de unidad del país en torno al Team Chile. Ya lo vimos en 2014 con los Juegos Suramericanos.

¿Sería un error renunciar?

Ni siquiera nos ponemos en ese escenario. Este es un compromiso adquirido por el Estado de Chile, hace ya casi tres años, y que tiene una Corporación funcionando a toda máquina, con compromisos comerciales y con proyectos comprometidos, como es el caso de la Villa Panamericana. Pero además de esto, el Ministerio del Deporte y el mismo Presidente Sebastián Piñera han confirmado en varias oportunidades su apoyo irrestricto a los Juegos.

Le cambio de tema ¿Qué trabajo viene desarrollando la Oficina por el Respeto?

Nuestra Oficina por el Respeto en el Deporte está realizando un excelente trabajo. Siempre cuando hablamos de esta oficina hay una mezcla de dulce y amargo, porque mientras más trabajo tiene, significa que más útil es para nuestras federaciones, pero al mismo tiempo significa que siguen existiendo casos de acoso, abuso o maltrato. En marzo de 2019, cuando creamos esta oficina, que es pionera en toda América, sabíamos que podíamos abrir una puerta muy dolorosa, pero hoy estamos más seguros que nunca que fue la decisión correcta.

¿A cuántos casos ha ayudado hasta la fecha?

A la fecha, más del 60 por ciento de nuestras Federaciones se ha acercado a la Oficina por el Respeto en busca de ayuda o intervención en denuncias.

¿No es una contradicción impulsar este importante avance y mantener como funcionario de ADO a Antonio Bermúdez, quien una investigación lo declaró culpable de acoso hacia una funcionaria?

resolución extrajudicial mediante el pago de una indemnización a favor de la afectada

No lo creo así. Véalo de esta forma: en una empresa, en cualquiera, las leyes laborales entregan parámetros y herramientas en caso de que existan denuncias. Eso a su vez implica un mecanismo normado para las investigaciones y ciertos parámetros recomendados para aplicar o no sanciones, como ocurrió en ese caso. Sin embargo, en el ecosistema deportivo los atletas no tienen una relación laboral con sus compañeros, con entrenadores, con dirigentes o con apoderados de otros deportistas. Es ese espacio en el que nuestra Oficina está llenando, con colaboración, contención y prevención.

Ha debido enfrentarse a una reestructuración del ciclismo ¿En qué paso va?

Ha sido un trabajo muy largo, muy desgastante, pero que estamos llevando adelante por el bien de nuestros deportistas y de este deporte. Afortunadamente desde el primer día hemos contado con el apoyo de la Unión Ciclista Internacional, de la Confederación Panamericana de Ciclismo y del Ministerio del Deporte.

¿Qué viene ahora?

Esta directiva provisoria tiene 30 días para llamar a elecciones. Así comienza el proceso para que se constituya como Federación Deportiva Nacional y luego quede afiliada al COCh, a la UCI y a COPACI.

Según diversas denuncias (públicas y privadas), en este y otros deportes existen grupos que cultivan una cultura prodopaje. ¿Es prioridad para el COCh combatir este problema?

Para nosotros es una preocupación muy grande el tema del dopaje, no solo en un deporte en particular. Nosotros estamos en permanente contacto con la WADA y creemos que en Chile la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD) hace una muy buena labor. Sin embargo, creemos que una modificación legal que considere como “drogas ilícitas” a todos los elementos que la WADA considera como dopaje sería un gran avance.

¿Cómo va a impulsar el COCh que ésta y otras federaciones pasen a regirse por la Ley de Federaciones Deportivas?

Nosotros tenemos una relación muy buena y muy fluida con el Ministerio del Deporte, y este es uno de los tantos temas que estamos viendo en conjunto. Tenemos entendido que en el corto plazo se presentarán varias modificaciones a la Ley 19.712 y una de ellas apunta a masificar la transformación en FDN. La Ministra Cecilia Pérez nos ha enfatizado la importancia que tiene para ella la fiscalización de los recursos públicos y en eso estamos totalmente de acuerdo.

¿Cómo ha sido el nuevo plan de retorno gradual?

Estamos muy satisfechos con cómo se ha ido implementando este plan de retorno gradual. No ha sido fácil, es una situación inédita, pero hemos tomado todas las precauciones para que se ejecute de la mejor manera. Ha sido muy importante que todos los deportistas y entrenadores que han podido regresar a los entrenamientos se hayan hecho el examen PCR, pero la clave también está en el autocuidado y la responsabilidad.

¿Qué harán si se presenta algún brote en el CEO?

Hemos estado muy pendientes de cualquier anormalidad. Los deportistas y las federaciones tienen línea directa con nosotros, hemos descartado algunos casos que presentaban síntomas, pero que con un segundo PCR siguen como casos negativos de Covid-19. Además, estamos haciendo todas las semanas un test rápido a los deportistas y entrenadores que van al CEO.

¿Cómo saldrá el Team Chile de esta pausa que aún no tiene fecha de término?

Estoy confiado en que saldremos más fortalecidos que nunca. Va a ser difícil acostumbrarse a muchas cosas nuevas, pero de seguro que hacer deporte, y especialmente a nivel del alto rendimiento, tendrá un valor renovado.