    Presidente Gabriel Boric recibe a deportistas que brillaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

    El Mandatario felicitó a los jóvenes talentos que destacaron en el certamen organizado en el país, rompiendo históricos récords.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El Presidente Gabriel Boric recibió la indumentaria del Team ParaChile en La Moneda. Photosport

    Este domingo culminaron los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, donde Chile superó todas sus marcas, cosechando 89 medallas (25 de oro, 32 de plata y 32 de bronce), más que el total de 75 alcanzado en la suma de las tres participaciones previas nacionales: 18 en Buenos Aires 2013 (3, 6 y 9), 28 en Sao Paulo 2017 (14, 10 y 4) y 29 en Bogotá 2023 (10, 11 y 8).

    La destacada actuación nacional fue reconocida por el Presidente de la República Gabriel Boric, quien brindó una recepción a los deportistas en el Palacio de La Moneda. El mandatario dio un discurso en el que resaltó el éxito de los competidores y de la organización del certamen.

    “Quiero agradecerle al Seba Villavicencio por la tremenda pega que hace, sé cuánto se ha sacrificado, nos debemos ahí una junta post horario de trabajo que tenemos pendiente, pero lo he visto desde un comienzo jugándosela por todos ustedes chicos. Sin buenos dirigentes, cuesta mucho sacar las cosas adelante y quiero decirles que el Seba, su equipo y su compañera han sido tremendos para que todo esto pueda funcionar, ser real y ver los éxitos”, comentó.

    También destacó el esfuerzo familiar que hacen los deportistas, resaltando la actuación de María Jesús Lara, una de las grandes estrellas de la cita: “Es tremendamente importante ese apoyo familiar. Lo sé también porque, no sé si saben, pero mi compañera, madre de Violeta, es también deportista de alto rendimiento; jugó en los Panamericanos en la selección de básquet, así que me siento de alguna manera también más cercano a ustedes y sé todo el sacrificio que implica además para los deportistas cuyos deportes no son profesionales. Porque acá, yo creo que hemos avanzado, hemos avanzado mucho, pero falta todavía”.

    Emociones y regalos

    Por su parte, María Jesús Lara, manifestó su alegría por todo lo vivido en el certamen: “Estoy muy feliz porque, tal como dijo el Presidente, muchos de nosotros vinimos de regiones. Soy de Cauquenes, en la Región del Maule, y es un orgullo inmenso poder llevar el esfuerzo de mi tierra a la pista atlética y demostrar que en todos los rincones de Chile hay deportistas paralímpicos con talento, coraje y sueños. Escuchar nuestro himno nacional fue un regalo”.

    “Crean en ustedes, yo cumplí un sueño gracias al entrenamiento, el trabajo y la fe en mí misma. Ustedes también pueden hacerlo. Sé que todos los que estamos aquí seguiremos dando lo mejor de nosotros para que Chile siga creciendo y para que nuestro país vuelva a estar en lo más alto del podio en los próximos Juegos Paralímpicos”, complementó.

    Finalmente, Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile, relevó los resultados. “Más allá de los números, lo más emocionante fue el espíritu, la garra y el corazón con que cada uno de nuestros deportistas compitió. Por otra parte, estoy especialmente feliz, y estamos felices, porque 77 deportistas de la delegación de Chile son de regiones. De 113 deportistas que participaron, 77 son de regiones”, subrayó.

    Asimismo, aprovechó de agradecer al Presidente Boric por el apoyo. “La primera vez que nos recibió fue con Santiago 2023, donde obtuvimos 51 medallas, récord histórico. La segunda vez nos recibió cuando llegamos de París, en los Juegos Paralímpicos, también con seis medallas y con un récord histórico. Y hoy nos vuelve a recibir con otra participación histórica, donde batimos todos los récords con creces, con 89 medallas. Así que yo quiero agradecerle a usted de manera muy especial, porque efectivamente, gracias a su colaboración y al apoyo del gobierno, el deporte paralímpico ha podido seguir creciendo”, cerró, para luego obsequiarle la indumentaria del Team ParaChile al Mandatario.

