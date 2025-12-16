SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Prestigioso ranking internacional distingue a la U como el mejor equipo de Chile

    La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) publicó un nuevo listado con los 500 mejores clubes del planeta.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    La IFFHS posiciona a la U como el mejor equipo de Chile. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile tuvo una irregular campaña en la Liga de Primera. Los azules estuvieron peleando con todo en la parte alta de la clasificación y llegaron a la última fecha aún con opciones de alcanzar un puesto en la Copa Libertadores.

    Claro que en ese momento dependían de otros equipos y la combinación de resultados no les fue favorable. De todos modos, alcanzaron un cupo para la próxima Copa Sudamericana tras ser cuartos con 55 puntos gracias a 17 partidos ganados, 4 empates y nueve derrotas.

    También tuvieron una buena actuación a nivel internacional. En la Copa Libertadores quedaron eliminados de los octavos de final a pesar de haber acumulado 10 puntos, más puntaje incluso que otros equipos clasificados en el segundo lugar.

    De todas maneras al ser terceros, consiguieron un cupo en la Copa Sudamericana, lo que les permitió arrancar desde la ronda de eliminación por ingresar a los octavos de final. En esta competencia dejaron en el camino a Guaraní, Independiente de Avellaneda y Alianza Lima antes de ser eliminados en las semifinales contra Lanús.

    Todo esto les permitió transformarse en el mejor equipo chileno de acuerdo al ranking que entregó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) que consideró el periodo entre el 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025.

    A nivel mundial, los azules aparecen en el puesto 138° de la clasificación con 132,5 puntos, siendo seguido por Palestino (242°) y Colo Colo (300°), quienes son los que completan el podio. Los universitarios, además, ocupan la 40° ubicación a nivel de la Conmebol.

    También en el Top 500 aparecen el campeón del fútbol nacional Coquimbo Unido (322°), Universidad Católica (415°) y Deportes Iquique junto a O’Higgins empatados en el lugar 493°.

    En la parte alta del ranking, domina la UEFA. El Paris Saint-Germain está en el tope de la tabla y es seguid por Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Bayern Múnich, Barcelona y Arsenal. La tendencia se rompe con el ingreso del Flamengo de Erick Pulgar en el octavo puesto que supera a Palmeiras. El Borussia Dortmund, en tanto, cierra el Top 10.

    Otro equipo que llama la atención por su ascenso es el Betis de Manuel Pellegrini. Según destaca la publicación, el conjunto verdiblanco escaló cinco posiciones respecto a 2024 para instalarse 17°. Las buenas campañas en la Conference League y la Liga ha permitido que aquello ocurra.

    La otra victoria de la U

    Uno de los aspectos que también marcó el año de la U fue la importante suma de dinero que recibió por su participación internacional. La Conmebol hizo público el balance del dinero ganado por cada equipo en el certamen subcontinental y la escuadra nacional figura entre las que tuvieron los montos más destacados.

    De acuerdo a la información entregada por el organismo de Luque, Universidad de Chile se llevó 2.600.000 dólares.

    Su cifra, eso sí, quedó lejos de lo obtenido por el granate transandino, que por ser campeón se embolsó 9.845.000 dólares.

    En el ranking hay otro chileno. Se trata de Palestino, escuadra que llegó hasta la ronda de playoffs de la Sudamericana. Los árabes ganaron 1.995.000 dólares por su campaña.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UIFFHS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas

    Los detalles inéditos de la vida (y muerte) de Beethoven que encontró una investigación a partir de una muestra de ADN

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha

    Tormentas eléctricas, viento intenso y calor de hasta 35 °C: el caótico pronóstico de hoy en Chile

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”

    Lo más leído

    1.
    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    2.
    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    3.
    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    4.
    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    5.
    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Encuentran cuerpo sin vida en la comuna de Lampa: presentaba múltiples impactos de bala

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado
    Negocios

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres
    Tendencias

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres

    Los detalles inéditos de la vida (y muerte) de Beethoven que encontró una investigación a partir de una muestra de ADN

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada
    El Deportivo

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    ¿El fin de los grupos de la muerte? El nuevo marco que establece el Mundial 2026 de Norteamérica con 48 selecciones

    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”
    Cultura y entretención

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”

    Stewart Copeland en Chile: la audacia de reescribir a The Police

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas

    Maduro dice que los estadounidenses van a “amarrar las manos” a quienes quieren una “guerra del petróleo” en el continente

    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro