Prestigioso ranking internacional distingue a la U como el mejor equipo de Chile

La IFFHS posiciona a la U como el mejor equipo de Chile.

Universidad de Chile tuvo una irregular campaña en la Liga de Primera. Los azules estuvieron peleando con todo en la parte alta de la clasificación y llegaron a la última fecha aún con opciones de alcanzar un puesto en la Copa Libertadores.

Claro que en ese momento dependían de otros equipos y la combinación de resultados no les fue favorable. De todos modos, alcanzaron un cupo para la próxima Copa Sudamericana tras ser cuartos con 55 puntos gracias a 17 partidos ganados, 4 empates y nueve derrotas.

También tuvieron una buena actuación a nivel internacional. En la Copa Libertadores quedaron eliminados de los octavos de final a pesar de haber acumulado 10 puntos, más puntaje incluso que otros equipos clasificados en el segundo lugar.

De todas maneras al ser terceros, consiguieron un cupo en la Copa Sudamericana, lo que les permitió arrancar desde la ronda de eliminación por ingresar a los octavos de final. En esta competencia dejaron en el camino a Guaraní, Independiente de Avellaneda y Alianza Lima antes de ser eliminados en las semifinales contra Lanús.

Todo esto les permitió transformarse en el mejor equipo chileno de acuerdo al ranking que entregó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) que consideró el periodo entre el 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025.

A nivel mundial, los azules aparecen en el puesto 138° de la clasificación con 132,5 puntos, siendo seguido por Palestino (242°) y Colo Colo (300°), quienes son los que completan el podio. Los universitarios, además, ocupan la 40° ubicación a nivel de la Conmebol.

También en el Top 500 aparecen el campeón del fútbol nacional Coquimbo Unido (322°), Universidad Católica (415°) y Deportes Iquique junto a O’Higgins empatados en el lugar 493°.

En la parte alta del ranking, domina la UEFA. El Paris Saint-Germain está en el tope de la tabla y es seguid por Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Bayern Múnich, Barcelona y Arsenal. La tendencia se rompe con el ingreso del Flamengo de Erick Pulgar en el octavo puesto que supera a Palmeiras. El Borussia Dortmund, en tanto, cierra el Top 10.

Otro equipo que llama la atención por su ascenso es el Betis de Manuel Pellegrini. Según destaca la publicación, el conjunto verdiblanco escaló cinco posiciones respecto a 2024 para instalarse 17°. Las buenas campañas en la Conference League y la Liga ha permitido que aquello ocurra.

La otra victoria de la U

Uno de los aspectos que también marcó el año de la U fue la importante suma de dinero que recibió por su participación internacional. La Conmebol hizo público el balance del dinero ganado por cada equipo en el certamen subcontinental y la escuadra nacional figura entre las que tuvieron los montos más destacados.

De acuerdo a la información entregada por el organismo de Luque, Universidad de Chile se llevó 2.600.000 dólares.

Su cifra, eso sí, quedó lejos de lo obtenido por el granate transandino, que por ser campeón se embolsó 9.845.000 dólares.

En el ranking hay otro chileno. Se trata de Palestino, escuadra que llegó hasta la ronda de playoffs de la Sudamericana. Los árabes ganaron 1.995.000 dólares por su campaña.