“Puedes beber, salir, hacer lo que quieras y yo te cubriré”: la oferta de Sampaoli a Nasri

En plena Copa América de 2015, Arturo Vidal partió al casino Monticello y, de regreso, chocó su Ferrari conduciendo en estado de ebriedad. Por esos días, la Selección era dirigida por Jorge Sampaoli, quien adoptó una postura compasiva con el entonces jugador de la Juventus. El volante siguió siendo parte del equipo nacional hasta levantar el histórico trofeo.

El casildense es especialmente permisivo con las estrellas que, en alguna medida, le aseguran el éxito deportivo. Incluso ocupa ese factor para tentarlas. Es lo que expone el francés Samir Nasri, quien relató el peculiar ofrecimiento que le realizó el técnico argentino para llevárselo al Sevilla. “Sampaoli me quería tanto que me dijo 'ven a nuestro equipo. Puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Solo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, explicó el astro, quien ahora milita en el Anderlecht, de Bélgica. Al Sevilla llegó procedente del Manchester City.

El galo recuerda la particular relación que tenía con el entrenador, de quien también destacó su faceta motivacional. “Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Y con Juanma Lillo (ex ayudante) fue una relación de padre e hijo. ¡Me daban escalofríos al escuchar los discursos de Sampaoli en el vestuario y eso que yo no entendía el español!”, aseguró.