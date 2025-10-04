¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
Durante la jornada de este sábado 4 de octubre se desarrollarán juegos válidos por los grupos C y D de la competencia.
Este sábado se siguen definiendo las selecciones que avanzarán a los octavos de final del Mundial de Chile 2025.
A las 17.00 horas se definirá el Grupo C con España enfrentando a Brasil en el Estadio Nacional, mientras que en paralelo se miden México y Marruecos en el Elías Figueroa de Valparaíso.
Este último recinto también será parte de la definición del Grupo D. A las 20.00 horas, Argentina disputará su encuentro contra Italia. En el mismo horario, en Ñuñoa, Australia jugará contra Cuba.
Los partidos del sábado 4 de octubre
17.00 España vs. Brasil / Transmite Dsports y DGO
17.00 México vs. Marruecos / Transmite Dsports y DGO
20.00 Argentina vs. Italia / Transmite Dsports, DGO y Chilevisión
20.00 Australia vs. Cuba / Transmite Dsports y DGO
