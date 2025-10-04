SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Durante la jornada de este sábado 4 de octubre se desarrollarán juegos válidos por los grupos C y D de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Este sábado se siguen definiendo las selecciones que avanzarán a los octavos de final del Mundial de Chile 2025.

A las 17.00 horas se definirá el Grupo C con España enfrentando a Brasil en el Estadio Nacional, mientras que en paralelo se miden México y Marruecos en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Este último recinto también será parte de la definición del Grupo D. A las 20.00 horas, Argentina disputará su encuentro contra Italia. En el mismo horario, en Ñuñoa, Australia jugará contra Cuba.

Los partidos del sábado 4 de octubre

17.00 España vs. Brasil / Transmite Dsports y DGO

17.00 México vs. Marruecos / Transmite Dsports y DGO

20.00 Argentina vs. Italia / Transmite Dsports, DGO y Chilevisión

20.00 Australia vs. Cuba / Transmite Dsports y DGO

Más sobre:FútbolDónde verVer en vivoVer onlineVer en directoVer en streamingVer en TV

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

Proveedores de la salud alertan que deuda del Estado supera los 450 millones de dólares

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras
Chile

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Inflación y situación del empleo

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”
El Deportivo

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”

La Roja se defiende tras caer con Egipto: “Obvio que juega bien Chile; date cuenta de cómo sometemos al rival”

El portazo de Ñublense a la UC en la antesala del duelo pendiente por la Liga de Primera

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí
Mundo

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Pese a plan de paz: registran nuevos ataques y alrededor de 20 muertos en Franja de Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más