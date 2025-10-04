¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Este sábado se siguen definiendo las selecciones que avanzarán a los octavos de final del Mundial de Chile 2025.

A las 17.00 horas se definirá el Grupo C con España enfrentando a Brasil en el Estadio Nacional, mientras que en paralelo se miden México y Marruecos en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Este último recinto también será parte de la definición del Grupo D. A las 20.00 horas, Argentina disputará su encuentro contra Italia. En el mismo horario, en Ñuñoa, Australia jugará contra Cuba.

Los partidos del sábado 4 de octubre

17.00 España vs. Brasil / Transmite Dsports y DGO

17.00 México vs. Marruecos / Transmite Dsports y DGO

20.00 Argentina vs. Italia / Transmite Dsports, DGO y Chilevisión

20.00 Australia vs. Cuba / Transmite Dsports y DGO