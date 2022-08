Raducanu y la presión por defender su título del US Open: “No me importaría perder 2.000 puntos, empezaría de cero una vez más”

Emma Raducanu enfrenta su gran desafío del año en el US Open. Su victoria en el Abierto de Estados Unidos de 2021 ahora la tiene frente a una semana en donde deberá defender 2000 de los 2742 puntos que tiene en el ranking. Una presión que no le quita la tranquilidad.

“He perdido la cuenta de las veces en las que me han preguntado sobre la presión. No me importaría perder 2000 puntos, empezaría de cero una vez más. Sé que soy capaz de conseguir algo que nadie hizo jamás. Me clasifiqué desde la qualy y gané el US Open, así que puedo empezar desde el principio y no me da miedo hacerlo”, reflexionó de entrada la actual 13 del mundo.

Un sitial que podría perder en Nueva York, ya que una derrota tempranera la dejaría fuera de las 70 mejores del mundo. Pero la joven no pierde la calma. No la presiona lo logrado el año pasado ni su actual temporada, en donde sus mejores resultados han sido cuartos de final en Stuttgart y Washington.

“Creo que todo lo que está pasando ahora mismo es algo que tenía que pasar en mi viaje. Necesito pasar por estas etapas de desarrollo y crecimiento, porque no las había vivido antes. Pasé de ganar torneos 25K a conquistar el US Open”, comentó en torno a su presente.

De esta forma la británica se muestra tranquila antes de la misión de reconquistar Nueva York. Un desafío que a día de hoy no parece posible. Algo que también se decía el año pasado.