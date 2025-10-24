SUSCRÍBETE
El Deportivo

Regreso triunfal: Christian Garin debuta con una sólida victoria en Costa do Sauipe

Gago se impuso al argentino Genaro Olivieri. En tanto, Antonia Vergara se metió a sus primeras semifinales de un W50 en Colombia y se acerca al top 400.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Christian Garin regresó al circuito con una victoria en Brasil.

Después de haber ganado el Challenger de Antofagasta, Christian Garin se tomó un descanso y retomó en el Challenger 125 de Costa do Sauipe, donde se estrenó con una sólida victoria ante el argentino Genaro Olivieri, por un doble 6-4.

Un quiebre en el juego inicial le bastó a Gago para marcar diferencias en la primera manga. Con un bajo porcentaje de primeros servicios, pero una alta efectividad, el chileno tomó la iniciativa con sus tiros y comandó el encuentro.

En la segunda manga hubo un intercambio de rupturas, pero nuevamente el pupilo de Martín Rodríguez y Víctor Núñez logró retomar el control y con un break en el quinto juego consiguió la ventaja necesaria para cerrar el triunfo.

Como las intensas precipitaciones permitieron que recién la primera ronda se disputara este jueves, los jugadores tendrán que enfrentar hasta dos partidos este viernes en caso de avanzar. Garin se medirá a eso de las 13 horas frente al argentino Andrea Collarini.

Vergara logra un hito

En el W50 de Ibagué, Colombia, Antonia Vergara está haciendo historia al instalarse por primera vez en las semifinales de un certamen de esta categoría. La Peque derrotó por 6-4 y 6-2 a la local Valentina Mediorreal. Por el paso a la final se medirá con la argentina Jazmín Ortenzi. Si vence a la transandina, la flamante número uno del país quedará a un paso del top 400.

En ese mismo torneo, Jimar Gerald quedó eliminada en cuartos de final ante la griega Despina Papamichail, quien la superó por 6-2 y 6-1.

Más sobre:TenisCosta do SauipeChristian GarinIbaguéAntonia VergaraJimar Gerald

COMENTARIOS

