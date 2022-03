Rodrigo Quintanilla, head coach del Hockey Patín: “Tuvimos cuatro años de un gobierno que no nos consideró en lo deportivo”

Malestar existe en la Federación Chilena de Hockey y Patinaje. Esto, porque se dio a conocer que el directorio del Comité Olímpico de Chile (COCH), en una Reunión Ordinaria del pasado 7 de marzo del 2022, tomó la decisión de desafiliar administrativamente a esta federación. Pero no fue la única, porque tanto la Federación Chilena de Kendo como la Federación Deportiva Nacional Pentatlón Moderno Chile también fueron apartadas.

Por eso, a raíz de esta situación, el director técnico nacional de Hockey Patín, Rodrigo Quintanilla, se refirió a la desafiliación de las federaciones y las consecuencias que esto puede provocar.

Así, el estratega de la disciplina, en conversación con El Deportivo, expresa un profundo malestar por la decisión que implica que la federación esté imposibilitada de recibir recursos del Estado por un período de un año. Además, se quejó de que siempre existió un freno por parte de las autoridades del gobierno pasado para que pudiesen desarrollar su disciplina en el reducto de Ñuñoa.

“Para nosotros es un tema de incertidumbre como hemos estado estos cuatro años. No es nada nuevo. Tuvimos cuatro años de un gobierno que no nos consideró en lo deportivo. Llevamos cerca de 1.200 días en que no podemos ingresar a nuestra pista en el Estadio Nacional por muchas excusas burdas, como por ejemplo las de las obras para Santiago 2023″, parte diciendo el técnico.

A eso, complementa que las autoridades pasadas le hicieron ver que no podían ocupar las instalaciones, pero que en realidad era falta de voluntad dado que otras de las disciplinas similar a la suya podían utilizar las instalaciones sin problemas.

“Uno de los deportes hermanos, que es la carrera en patines, sigue y siguió entrenando desde el día uno. Nosotros, que estamos al lado y que podríamos estar ocupando la pista internacional que fue ganado por el logro internacional de las Marcianitas, hoy no la podemos ocupar. Toda esa inestabilidad que ha provocado el gobierno anterior nos tiene con el cuero curtido”, expresó.

Cabe señalar que la desafiliación de estas federaciones deberá ser ratificada en una próxima Asamblea de Delegados, tal como se expresa en los estatutos de la organización.

Situación precaria y preconcebida

Pero Quintanilla no solo se queda ahí. También expone la problemática de los sueldos. Esto, porque las autoridades no les han cancelado honorarios correspondientes a proyectos del año pasado, argumentos problemas de rendiciones, lo que a la postre fue el argumento utilizado por el COCh para votar la desafiliación.

“El gobierno anterior, dada la situación, no ha entregado los recursos del 2021 que están aprobados y tenemos a nuestros entrenadores, a los hace ya más de un año que no se les paga. Estamos esperanzados en el cambio que viene, de que vamos a tener la posibilidad de conversar y no de ser amenazados para poder lograr que estas cosas se clarifiquen”, plantea.

Finalmente, se refirió a que la decisión de desafiliación se tomó justo antes de que asumiera el nuevo gobierno. Para el director técnico, esto fue premeditado. “Qué duda cabe de eso. Hay autoridades del gobierno saliente, que no nombraré y que espero que el informe sí lo haga, que me dijeron en la cara que renunciáramos y que si lo hacíamos se nos pagaría. Para nosotros el cambio de autoridad ha sido la única ventana de esperanza y la luz que vemos al final. Que la nueva ministra Benado vea la situación y ponga los puntos donde corresponden. Estos cuatro años hemos visto que se ha gobernado para unos pocos deportes y deportistas privilegiados”, cierra.