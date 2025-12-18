Ronald Araujo recupera su salud mental y ya tiene fecha para volver a vestir la camiseta del Barcelona

La nube negra que lo sacó del fútbol, comienza a disiparse en la vida de Ronald Araujo. El defensa del Barcelona ya tiene fecha para regresar a las canchas, tras someterse a un tratamiento sicológico, luego de la crisis que le creó la abultada derrota de los catalanes, ante el Chelsea, por la Champions League.

Según el diario Marca, el jugador uruguayo retornará a los entrenamientos después de la fiesta navideña, el 29 de diciembre , para estar disponible ante Espanyol, compromiso que se jugará el próximo 3 de enero y que no sólo atrae por ser el clásico de esa región de España, sino también, porque los Pericos llevan una buena campaña y luchan por meterse en puestos de Champions, mientras que su el archirrival del Real Madrid quiere seguir siendo el líder absoluto de LaLiga.

En otras palabras, el retorno de Araujo no se dará en un partido cualquiera y tendrá el escenario ideal para sellar un ciclo que comenzó el 25 de noviembre pasado. En aquella jornada el rioplatense fue expulsado en el minuto 44 del duelo ante los británicos y se sintió responsable de la derrota. Resultado que, según la prensa ibérica, fue un golpe muy duro para él y que lo tumbó anímicamente.

Ronald Araújo alega su tarjeta roja ante el PSG. Foto: REUTERS/Albert Gea

El día que Araujo no pudo seguir jugando

El mencionado duelo continental fue más que le pérdida de tres puntos. Araujo sintió todo el peso sicológico de ese revés y no le dieron las fuerzas para seguir haciendo lo que más le gusta: jugar fútbol. Por lo mismo, no volvió las prácticas de su escuadra y aunque en un principio se informó que lo afectaba una “dolencia estomacal”, el lunes 1 de diciembre llegaron sus agentes hasta la Ciudad Deportiva del Barcelona para pedir que lo liberaran y lo dejaran viajar a Israel por todo el tiempo que fuera necesario, con el objetivo de tratar la depresión que le afectaba.

“Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré más y pido que la respeten. Es lo que puedo y voy a decir”, anunció el técnico de los azulgranas, Hansi Flick. Por su parte, el presidente del mencionado club, Joan Laporta, fijó la política que tendrán para este caso: “Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán, y ahora debe superar este momento... estamos con él, porque aquí ganamos todos y perdemos todos”.

Araujo viajó a Tierra Santa y allí, tal como lo hizo su compatriota Edinson Cavani, recorrió los templos y lugares donde Jesús dejó su huella, para reencontrarse con su espiritualidady entender la vida de otra manera . Viaje que fue del todo exitoso, ya que el defensor pudo retornar a su ciudad natal en Uruguay (Rivera) y pasar tiempo con su familia. De hecho, en el hogar materno celebrará Navidad y luego regresará a Europa para retomar su carrera y prepararse para jugar el Mundial que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México el año venidero junto a la oncena que dirige Marcelo Bielsa.