SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ronald Araujo recupera su salud mental y ya tiene fecha para volver a vestir la camiseta del Barcelona

    El central uruguayo pasará la Navidad con su familia en Rivera y luego se incorporará a los entrenamientos del equipo catalán, para estar disponible en uno de los duelos clásicos de España.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Araujo volverá a las canchas en las próximas semanas. Foto: @FCBarcelona.

    La nube negra que lo sacó del fútbol, comienza a disiparse en la vida de Ronald Araujo. El defensa del Barcelona ya tiene fecha para regresar a las canchas, tras someterse a un tratamiento sicológico, luego de la crisis que le creó la abultada derrota de los catalanes, ante el Chelsea, por la Champions League.

    Según el diario Marca, el jugador uruguayo retornará a los entrenamientos después de la fiesta navideña, el 29 de diciembre, para estar disponible ante Espanyol, compromiso que se jugará el próximo 3 de enero y que no sólo atrae por ser el clásico de esa región de España, sino también, porque los Pericos llevan una buena campaña y luchan por meterse en puestos de Champions, mientras que su el archirrival del Real Madrid quiere seguir siendo el líder absoluto de LaLiga.

    En otras palabras, el retorno de Araujo no se dará en un partido cualquiera y tendrá el escenario ideal para sellar un ciclo que comenzó el 25 de noviembre pasado. En aquella jornada el rioplatense fue expulsado en el minuto 44 del duelo ante los británicos y se sintió responsable de la derrota. Resultado que, según la prensa ibérica, fue un golpe muy duro para él y que lo tumbó anímicamente.

    Ronald Araújo alega su tarjeta roja ante el PSG. Foto: REUTERS/Albert Gea

    El día que Araujo no pudo seguir jugando

    El mencionado duelo continental fue más que le pérdida de tres puntos. Araujo sintió todo el peso sicológico de ese revés y no le dieron las fuerzas para seguir haciendo lo que más le gusta: jugar fútbol. Por lo mismo, no volvió las prácticas de su escuadra y aunque en un principio se informó que lo afectaba una “dolencia estomacal”, el lunes 1 de diciembre llegaron sus agentes hasta la Ciudad Deportiva del Barcelona para pedir que lo liberaran y lo dejaran viajar a Israel por todo el tiempo que fuera necesario, con el objetivo de tratar la depresión que le afectaba.

    Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré más y pido que la respeten. Es lo que puedo y voy a decir”, anunció el técnico de los azulgranas, Hansi Flick. Por su parte, el presidente del mencionado club, Joan Laporta, fijó la política que tendrán para este caso: “Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán, y ahora debe superar este momento... estamos con él, porque aquí ganamos todos y perdemos todos”.

    Araujo viajó a Tierra Santa y allí, tal como lo hizo su compatriota Edinson Cavani, recorrió los templos y lugares donde Jesús dejó su huella, para reencontrarse con su espiritualidady entender la vida de otra manera . Viaje que fue del todo exitoso, ya que el defensor pudo retornar a su ciudad natal en Uruguay (Rivera) y pasar tiempo con su familia. De hecho, en el hogar materno celebrará Navidad y luego regresará a Europa para retomar su carrera y prepararse para jugar el Mundial que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México el año venidero junto a la oncena que dirige Marcelo Bielsa.

    Más sobre:Ronald AraujoBarcelonaLaLigaEspanyolEspanyol vs BarcelonaFútbol Español

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Banco Central advierte que existen riesgos ante el auge de la inteligencia artificial

    China insta a EE.UU. a suspender “inmediatamente” envío de armas a Taiwán tras aprobar un paquete por US$ 11.000 millones

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    La CMF aprueba la fusión legal de Bice Vida y Vida Security

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    Lo más leído

    1.
    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    2.
    Multicampeón en Ecuador y con una abrupta salida de la Roja: quién es Matías Fernández, el nuevo lateral de Colo Colo

    Multicampeón en Ecuador y con una abrupta salida de la Roja: quién es Matías Fernández, el nuevo lateral de Colo Colo

    3.
    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    4.
    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    5.
    Una llamada y un rechazo fugaz: la historia detrás del frustrado acercamiento de la U con Martín Anselmi

    Una llamada y un rechazo fugaz: la historia detrás del frustrado acercamiento de la U con Martín Anselmi

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

    A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza
    Chile

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    El mensaje de Boric a menos de tres meses de dejar La Moneda: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar”

    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    La activa vida empresarial de Alejandro Weinstein: eleva participación biotecnológica israelí y se convierte en su presidente
    Negocios

    La activa vida empresarial de Alejandro Weinstein: eleva participación biotecnológica israelí y se convierte en su presidente

    Banco Central advierte que existen riesgos ante el auge de la inteligencia artificial

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES
    Tendencias

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    “Es un descaro”: La Serena y Limache fustigan la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse del descenso
    El Deportivo

    “Es un descaro”: La Serena y Limache fustigan la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse del descenso

    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    ¿Brereton cambia de aires? El insospechado destino que se le atribuye al delantero de la Roja

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”
    Cultura y entretención

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    China insta a EE.UU. a suspender “inmediatamente” envío de armas a Taiwán tras aprobar un paquete por US$ 11.000 millones
    Mundo

    China insta a EE.UU. a suspender “inmediatamente” envío de armas a Taiwán tras aprobar un paquete por US$ 11.000 millones

    Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump

    UE: miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar