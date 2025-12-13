El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

No han sido días fáciles para Ronald Araújo. El defensa del Barcelona llegó esta semana a Israel para iniciar el tratamiento que busca recuperar su salud mental y devolverlo a las canchas luego de más de 15 días de inactividad.

El drama del uruguayo comenzó tras ser expulsado en el minuto 44 del duelo ante el Chelsea, por la Champions League, y sentirse responsable de la derrota de su equipo por 3-0. Según la prensa española, ésto fue un golpe muy duro para él y de inmediato decidió hablarlo con el cuerpo técnico de los culés y con sus compañeros.

Fue entonces, cuando se informó que una “dolencia estomacal” le impedía jugar con el Alavés, pero el lunes 1 de diciembre llegaron sus agentes hasta la Ciudad Deportiva del Barcelona para pedir que lo liberaran hasta que pudiera recuperarse totalmente.

“Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré más y pido que la respeten. Es lo que puedo y voy a decir”, anunció el técnico de los azulgranas, Hansi Flick. Por su parte, el presidente del mencionado club, Joan Laporta, fijó la política que tendrán para este caso: “Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán, y ahora debe superar este momento... estamos con él, porque aquí ganamos todos y perdemos todos”.

El apoyo del fútbol para que no se retire

Araújo tiene 26 años y muchos especulan en España que podría dar un paso al costado, si no logra dar con una estabilidad emocional que le permita seguir en el alto rendimiento. Por lo mismo, sus compañeros le han hecho sentir que no está solo en la lucha y hasta la cuenta oficial de la selección uruguaya se pronunció sobre el tema.

Tras el triunfo del Barcelona ante el Eintracht por la Champions (2-1), Pedri le mandó un mensaje directo: “No es un tema fácil. Darle todo el ánimo del mundo, ya lo hablé con él en privado. Es uno más de la familia, lo queremos mucho y lo necesitamos tanto dentro como fuera del campo”.

Luego el volante agregó que “los errores en la cancha son cosas que pasan, hay errores dentro y fuera del campo, y todos nos equivocamos... Lo necesitamos porque, para mí, es un hermano. Lo quiero mucho y deseo que esté con nosotros lo antes posible, cuando esté bien”.

Por su parte, la oncena dirigida por Marcelo Bielsa también se cuadró con su integrante y posteó en sus redes: “¡Estamos con vos, Ronald!”. Araújo llegó al Barça en 2018 y lleva 190 partidos disputados y al viajar va Tel Aviv busca dejar atrás la presión y reconectarse emocionalmente. Para ello, el nacido en Rivera recorrerá Nazaret, Belén y Jerusalén para estar en los mismos lugares en los que Jesús dictó sus enseñanzas.

Mira la llegada de Araújo a Israel: